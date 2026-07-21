Μελόνι: Απαράδεκτα τα επεισόδια στην Μπολόνια, να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του 42χρονου σε αστυνομική έφοδο
ΚΟΣΜΟΣ
Τζόρτζια Μελόνι Μπολόνια Νεκρός Σύλληψη

Μελόνι: Απαράδεκτα τα επεισόδια στην Μπολόνια, να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του 42χρονου σε αστυνομική έφοδο

Ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κατά την ακινητοποίησή του από την αστυνομία - Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία εναντίον των αστυνομικών, τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Μελόνι: Απαράδεκτα τα επεισόδια στην Μπολόνια, να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του 42χρονου σε αστυνομική έφοδο
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Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η νύχτα εκτεταμένων επεισοδίων στο κέντρο της Μπολόνια, που ακολούθησαν τη διαδήλωση για τον θάνατο του 42χρονου Αμπντεραχίμ Φακίρ κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, καταδίκασε απερίφραστα τα επεισόδια, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του Φακίρ, αλλά και ότι καμία αιτία δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας.

«Όσα συνέβησαν στην Μπολόνια είναι απαράδεκτα. Για τον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ είναι αναγκαίο να διαπιστωθούν με απόλυτη αυστηρότητα τυχόν ευθύνες. Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς εξαιρέσεις. Όμως τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία εναντίον των αστυνομικών» ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Παράλληλα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μελόνι σημείωσε ότι όσοι εκμεταλλεύτηκαν την υπόθεση για να μετατρέψουν το κέντρο της πόλης σε πεδίο συγκρούσεων, να επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις και να θέσουν σε κίνδυνο πολίτες, «δεν αναζητούσαν την αλήθεια, αλλά τη σύγκρουση».


Η οικογένεια αποδοκίμασε τα επεισόδια

Αποστάσεις από τα επεισόδια πήρε και η οικογένεια του Αμπντεραχίμ Φακίρ. Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι όσοι προχώρησαν σε καταστροφές και επιθέσεις δεν υπηρετούν το αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη, αλλά λειτουργούν προς όφελος όσων επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν την υπόθεση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι βανδαλισμοί και οι συγκρούσεις δεν σχετίζονται με τη διεκδίκηση δικαιοσύνης και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς αστυνομικούς και διασώστες που δέχθηκαν επιθέσεις.


Ώρες συγκρούσεων στο κέντρο της πόλης

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά την ολοκλήρωση της μαζικής συγκέντρωσης που είχε διοργανωθεί στη μνήμη του Φακίρ, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες. Στη συνέχεια, ομάδα διαδηλωτών κινήθηκε προς την Πιάτσα Ρούζβελτ και την έδρα της νομαρχίας, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

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Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια, κροτίδες και άλλα αντικείμενα, ενώ έστησαν αυτοσχέδια οδοφράγματα χρησιμοποιώντας ποδήλατα, κάδους απορριμμάτων και μεταλλικά κιγκλιδώματα. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων, υδροφόρων οχημάτων και επανειλημμένες εφόδους για τη διάλυση του πλήθους.

Δείτε φωτογραφίες:

Μελόνι: Απαράδεκτα τα επεισόδια στην Μπολόνια, να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του 42χρονου σε αστυνομική έφοδο
Μελόνι: Απαράδεκτα τα επεισόδια στην Μπολόνια, να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του 42χρονου σε αστυνομική έφοδο
Μελόνι: Απαράδεκτα τα επεισόδια στην Μπολόνια, να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του 42χρονου σε αστυνομική έφοδο
Μελόνι: Απαράδεκτα τα επεισόδια στην Μπολόνια, να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του 42χρονου σε αστυνομική έφοδο

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκαν δύο οχήματα του δήμου, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για αρκετές ώρες στο ιστορικό κέντρο της Μπολόνια.

Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για έντεκα τραυματίες, μεταξύ των οποίων έξι αστυνομικοί και πέντε διαδηλωτές, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα.
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