«Το έργο μου ολοκληρώθηκε, φεύγω με χαμόγελο» είπε ο Στάρμερ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πολιτικής του διαδρομής, υπενθυμίζοντας ότι μέσα στα 6,5 χρόνια που ηγήθηκε των Εργατικών κατάφερε να μετατρέψει το κόμμα σε δύναμη εξουσίας
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πολιτικής του διαδρομής, υπενθυμίζοντας ότι μέσα στα 6,5 χρόνια που ηγήθηκε των Εργατικών κατάφερε να μετατρέψει το κόμμα από την ιστορική ήττα του 2019 σε δύναμη εξουσίας, οδηγώντας το στη σαρωτική νίκη των εκλογών του 2024.
Όπως ανέφερε, η ανάληψη της πρωθυπουργίας αποτέλεσε τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Βρετανία είναι σήμερα ισχυρότερη και δικαιότερη σε σχέση με δύο χρόνια πριν.
Αναφερόμενος στο έργο της κυβέρνησής του, ο Στάρμερ υποστήριξε ότι μειώθηκε η παιδική φτώχεια, περιορίστηκε η μετανάστευση, ενισχύθηκε η άμυνα της χώρας και βελτιώθηκε η διεθνής θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.
"My work is done"— BBC Politics (@BBCPolitics) July 20, 2026
Keir Starmer reflects on his achievements during his time as prime minister during his farewell speech in Downing Street
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Παράλληλα, χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη εμπειρία της πρωθυπουργίας του τη δυνατότητα να βλέπει από κοντά τη δράση και την προσφορά των Βρετανών, από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέχρι τους εκατομμύρια εθελοντές που προσφέρουν στις τοπικές τους κοινωνίες.
Την ίδια ώρα, έκανε αναφορά στις διεθνείς προκλήσεις, σημειώνοντας ότι σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, οι αντίπαλοι της χώρας επιδιώκουν να τη διχάσουν, μεταξύ άλλων και λόγω της σταθερής στήριξης της Βρετανίας προς την Ουκρανία, η εθνική ενότητα είναι πιο σημαντική από ποτέ.
"He has my full support"— BBC Politics (@BBCPolitics) July 20, 2026
Keir Starmer wishes Andy Burnham "every success" and thanks his family and staff in his farewell speech in Downing Street
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Κλείνοντας την ομιλία του, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον νέο πρωθυπουργό, ευχαρίστησε το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ και τη σύζυγό του Βικτόρια για τη στήριξή τους και δήλωσε ότι αποχωρεί «με χαμόγελο και υπερηφάνεια» για όσα πέτυχε η κυβέρνησή του.
Ο Στάρμερ υπέβαλε και επισήμως την παραίτησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε δεκτή την παραίτησή του
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Στάρμερ συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας με τον βασιλιά Κάρολο, στον οποίο υπέβαλε την παραίτησή του από τα αξιώματα του πρωθυπουργού και του Πρώτου Λόρδου του Θησαυροφυλακίου. Ο μονάρχης έκανε δεκτή την παραίτηση.
Το Παλάτι γνωστοποίησε επίσης ότι στη συνάντηση με τον βασιλιά παρευρέθηκε και η σύζυγος του απερχόμενου πρωθυπουργού, Βικτόρια Στάρμερ.
BREAKING: Sir Keir Starmer arrives at Buckingham Palace, where he will offer his resignation to King Charles.— Sky News (@SkyNews) July 20, 2026
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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qYZMhCYZZG
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