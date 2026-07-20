«Το έργο μου ολοκληρώθηκε, φεύγω με χαμόγελο» είπε ο Στάρμερ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πολιτικής του διαδρομής, υπενθυμίζοντας ότι μέσα στα 6,5 χρόνια που ηγήθηκε των Εργατικών κατάφερε να μετατρέψει το κόμμα σε δύναμη εξουσίας