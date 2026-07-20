«Το έργο μου ολοκληρώθηκε, φεύγω με χαμόγελο» είπε ο Στάρμερ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
Κιρ Στάμερ Βρετανία Βρετανός πρωθυπουργός

«Το έργο μου ολοκληρώθηκε, φεύγω με χαμόγελο» είπε ο Στάρμερ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πολιτικής του διαδρομής, υπενθυμίζοντας ότι μέσα στα 6,5 χρόνια που ηγήθηκε των Εργατικών κατάφερε να μετατρέψει το κόμμα σε δύναμη εξουσίας

«Το έργο μου ολοκληρώθηκε, φεύγω με χαμόγελο» είπε ο Στάρμερ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με τη φράση «το έργο μου ολοκληρώθηκε», ο Κιρ Στάρμερ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, λίγο πριν παραδώσει επίσημα την εξουσία στον διάδοχό του, Άντι Μπέρναμ.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πολιτικής του διαδρομής, υπενθυμίζοντας ότι μέσα στα 6,5 χρόνια που ηγήθηκε των Εργατικών κατάφερε να μετατρέψει το κόμμα από την ιστορική ήττα του 2019 σε δύναμη εξουσίας, οδηγώντας το στη σαρωτική νίκη των εκλογών του 2024.

Όπως ανέφερε, η ανάληψη της πρωθυπουργίας αποτέλεσε τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Βρετανία είναι σήμερα ισχυρότερη και δικαιότερη σε σχέση με δύο χρόνια πριν.

Αναφερόμενος στο έργο της κυβέρνησής του, ο Στάρμερ υποστήριξε ότι μειώθηκε η παιδική φτώχεια, περιορίστηκε η μετανάστευση, ενισχύθηκε η άμυνα της χώρας και βελτιώθηκε η διεθνής θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη εμπειρία της πρωθυπουργίας του τη δυνατότητα να βλέπει από κοντά τη δράση και την προσφορά των Βρετανών, από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέχρι τους εκατομμύρια εθελοντές που προσφέρουν στις τοπικές τους κοινωνίες.

Την ίδια ώρα, έκανε αναφορά στις διεθνείς προκλήσεις, σημειώνοντας ότι σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, οι αντίπαλοι της χώρας επιδιώκουν να τη διχάσουν, μεταξύ άλλων και λόγω της σταθερής στήριξης της Βρετανίας προς την Ουκρανία, η εθνική ενότητα είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Κλείσιμο
Κλείνοντας την ομιλία του, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον νέο πρωθυπουργό, ευχαρίστησε το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ και τη σύζυγό του Βικτόρια για τη στήριξή τους και δήλωσε ότι αποχωρεί «με χαμόγελο και υπερηφάνεια» για όσα πέτυχε η κυβέρνησή του.


Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε δεκτή την παραίτησή του

Ο Στάρμερ υπέβαλε και επισήμως την παραίτησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Στάρμερ συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας με τον βασιλιά Κάρολο, στον οποίο υπέβαλε την παραίτησή του από τα αξιώματα του πρωθυπουργού και του Πρώτου Λόρδου του Θησαυροφυλακίου. Ο μονάρχης έκανε δεκτή την παραίτηση.

Το Παλάτι γνωστοποίησε επίσης ότι στη συνάντηση με τον βασιλιά παρευρέθηκε και η σύζυγος του απερχόμενου πρωθυπουργού, Βικτόρια Στάρμερ.


4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης