Η χειραψία Τραμπ και Σάντσεθ στον τελικό του Μουντιάλ μετά από μήνες έντασης στις σχέσεις Ισπανίας - ΗΠΑ

Η συνάντηση, η θερμή χειραψία και τα χαμόγελα των προέδρων ΗΠΑ και Ισπανίας στην ειδικά διαμορφωμένη σουίτα με αλεξίσφαιρο τζάμι στο MetLife Stadium δίπλα στον Τζάνι Ινφαντίνο, τον βασιλιά Φελίπε και την βασίλισσα Λετίθια





Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στον τελικό του



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Στον τελικό έδωσαν επίσης το «παρών» ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια και οι πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία, με την ισπανική αντιπροσωπεία να εμφανίζεται πλήρης στο γήπεδο.



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Η συνάντηση Σάντσεθ - Τραμπ ήρθε έπειτα από μήνες αντιπαράθεσης, με βασικό σημείο τριβής τις αμυντικές δαπάνες της Ισπανίας και τη συμβολή της χώρας στο ΝΑΤΟ. Το κλίμα είχε αρχίσει να βελτιώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι η Ισπανία είχε «εξιλεωθεί πλήρως», συμφωνώντας σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον προηγούμενο μήνα.



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Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ισπανία έχει «υπερεκπληρώσει τις υποχρεώσεις της», αυξάνοντας σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες.



Το σόου του Τραμπ στην απονομή Ο Ντόναλντ Τραμπ απασχόλησε και στην τελετή απονομής του τροπαίου, καθώς ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ πριν τον «μαζέψει» ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.



Η είσοδος του Αμερικανού προέδρου στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή των μεταλλίων, με τον Ινφαντίνο στο πλευρό του, συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες των θεατών.



Πρόσωπο με πρόσωπο βρέθηκαν την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ , έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια δημόσιων εντάσεων και αποτυχημένων προσπαθειών βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Μαδρίτης και Ουάσιγκτον.Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 , στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Ισπανία αντιμετώπισε την Αργεντινή. Ο Σάντσεθ και ο Τραμπ κάθισαν στην ειδικά διαμορφωμένη σουίτα με αλεξίσφαιρο τζάμι, σε μια σύντομη επαφή που απέκτησε ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον λόγω της έντασης που είχε προηγηθεί ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις.Στον τελικό έδωσαν επίσης το «παρών» ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια και οι πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία, με την ισπανική αντιπροσωπεία να εμφανίζεται πλήρης στο γήπεδο.Η συνάντηση Σάντσεθ - Τραμπ ήρθε έπειτα από μήνες αντιπαράθεσης, με βασικό σημείο τριβής τις αμυντικές δαπάνες της Ισπανίας και τη συμβολή της χώρας στο ΝΑΤΟ. Το κλίμα είχε αρχίσει να βελτιώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι η Ισπανία είχε «εξιλεωθεί πλήρως», συμφωνώντας σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον προηγούμενο μήνα.Η τοποθέτηση αυτή αποτέλεσε σαφή αλλαγή ύφους σε σχέση με όσα είχε πει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όταν είχε χαρακτηρίσει την Ισπανία «χαμένη υπόθεση» και είχε απειλήσει ακόμη και με εμπορικά αντίποινα. Επιστρέφοντας, ωστόσο, στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υιοθέτησε πιο συμφιλιωτική στάση απέναντι στη Μαδρίτη.Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ισπανία έχει «υπερεκπληρώσει τις υποχρεώσεις της», αυξάνοντας σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες.Ο Ντόναλντ Τραμπ απασχόλησε και στην τελετή απονομής του τροπαίου, καθώς ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ πριν τον «μαζέψει» ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.Η είσοδος του Αμερικανού προέδρου στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή των μεταλλίων, με τον Ινφαντίνο στο πλευρό του, συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες των θεατών.

Έστω και έτσι, ο Τραμπ έδωσε τα ασημένια μετάλλια στους Αργεντινούς. Στάθηκε, μάλιστα, λίγο περισσότερο στον Λιονέλ Μέσι.





Οι αμυντικές δαπάνες παραμένουν το βασικό σημείο τριβής ανάμεσα σε Τραμπ και Σάντσεθ Παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, το βασικό πρόβλημα στις σχέσεις των δύο κυβερνήσεων παραμένει άλυτο. Η Ισπανία δεν έχει δεσμευθεί ακόμη να υιοθετήσει τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν το 5% του ΑΕΠ, μια πρόταση που προωθεί έντονα η Ουάσιγκτον.



Ο Σάντσεθ έχει χαρακτηρίσει τον συγκεκριμένο στόχο «παράλογο και αντιπαραγωγικό», επιμένοντας ότι η αξιολόγηση της ισπανικής συνεισφοράς δεν πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσοστό του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην άμυνα.



Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Ισπανός πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, κατά την οποία συνεχάρη τον Αμερικανό πρόεδρο για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία γιορτάζεται αυτή την εβδομάδα.



Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ θα μπορούσε να απονείμει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη νικήτρια ομάδα, ο Σάντσεθ απέφυγε να κάνει προβλέψεις και απάντησε: «Αυτό που έχει σημασία για μένα δεν είναι ποιος θα το παραδώσει, αλλά ποιος θα το παραλάβει».



Η παρουσία των δύο ηγετών στον ίδιο χώρο αποτέλεσε έτσι μια ευκαιρία για συμβολική προσέγγιση, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για εκτενή διμερή συζήτηση ή για συγκεκριμένες συμφωνίες.



Οι διαφωνίες για τη Γάζα και τον πόλεμο με το Ιράν Πέρα από τις αμυντικές δαπάνες, οι σχέσεις Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν επιβαρυνθεί και από τις διαφορετικές θέσεις των δύο κυβερνήσεων σε σειρά διεθνών ζητημάτων.



Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος στη Γάζα. Η Ισπανία έχει χαρακτηρίσει τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ γενοκτονία, διατύπωση που απορρίπτεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η ένταση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η Μαδρίτη επικαλέστηκε τη διμερή αμυντική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και απαγόρευσε τη χρήση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Ρότα και το Μορόν για επιχειρήσεις που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη σύγκρουση.



Στον αντίποδα της πλήρους ισπανικής παρουσίας στην εξέδρα των επισήμων, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δεν παρευρέθηκε στον τελικό. Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι δεν θα ταξίδευε στο Νιου Τζέρσεϊ λόγω δεισιδαιμονίας.



Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News πριν από την έναρξη του αγώνα, χαρακτήρισε τον Μιλέι «φίλο». Όταν ρωτήθηκε για την έκβαση του τελικού, περιορίστηκε να πει ότι «είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Μέσι».



Η συνάντηση Σάντσεθ και Τραμπ στο MetLife Stadium δεν σηματοδοτεί απαραίτητα την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτελεί, ωστόσο, την πρώτη άμεση επαφή των δύο ηγετών μετά από μια μακρά περίοδο δημόσιων αντιπαραθέσεων και έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία και οι δύο πλευρές δείχνουν να επιδιώκουν, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, μια πιο ήρεμη φάση στις διμερείς τους σχέσεις.