Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα: Πολύ αυξημένη η κίνηση σε Ερμού, δείτε βίντεο
Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα: Πολύ αυξημένη η κίνηση σε Ερμού, δείτε βίντεο
Αθηναίοι και τουρίστες, παρά την έντονη ζέστη, κάνουν τις βόλτες τους στα μαγαζιά
Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ερμού, την Αιόλου και άλλους εμπορικούς δρόμους του κέντρου, καθώς τα καταστήματα, στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, είναι σήμερα ανοιχτά.
Αθηναίοι και τουρίστες, παρά την έντονη ζέστη, κάνουν τις βόλτες τους στα μαγαζιά ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που βγαίνουν «φορτωμένοι» με σακούλες.
Άλλοι κάνουν διερευνητικές επισκέψεις στα καταστήματα, συγκρίνοντας τιμές.
Δείτε βίντεο:
Αθηναίοι και τουρίστες, παρά την έντονη ζέστη, κάνουν τις βόλτες τους στα μαγαζιά ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που βγαίνουν «φορτωμένοι» με σακούλες.
Άλλοι κάνουν διερευνητικές επισκέψεις στα καταστήματα, συγκρίνοντας τιμές.
Δείτε βίντεο:
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