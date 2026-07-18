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Αποφυλακίστηκε στην Κούβα και έφυγε στις ΗΠΑ ο αντιφρονών καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκάνταρα
Αποφυλακίστηκε στην Κούβα και έφυγε στις ΗΠΑ ο αντιφρονών καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκάνταρα
Ο καλλιτέχνης έλαβε την Παρασκευή βίζα για να φύγει στις ΗΠΑ καθώς αυτός «είναι ο μοναδικός τρόπος για να ανακτήσει την ελευθερία του αυτή τη στιγμή»
Ο Κουβανός αντιφρονών καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκάνταρα αναχώρησε σήμερα από την Αβάνα για τις ΗΠΑ, αφού εξέτισε ποινή πέντε ετών σε φυλακή του νησιού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναρτήθηκαν στη σελίδα του στο Facebook, την οποία διαχειρίζονται πρόσωπα του περιβάλλοντός του.
«Έπειτα από πέντε χρόνια άδικης φυλάκισης, ο Κουβανός καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλάνταρα επιτέλους απελευθερώθηκε», γράφει η σελίδα.
Ο καλλιτέχνης έλαβε την Παρασκευή βίζα για να φύγει στις ΗΠΑ καθώς αυτός «είναι ο μοναδικός τρόπος για να ανακτήσει την ελευθερία του αυτή τη στιγμή», αναφέρεται επίσης στην ανάρτηση.
«Έπειτα από πέντε χρόνια άδικης φυλάκισης, ο Κουβανός καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλάνταρα επιτέλους απελευθερώθηκε», γράφει η σελίδα.
Ο καλλιτέχνης έλαβε την Παρασκευή βίζα για να φύγει στις ΗΠΑ καθώς αυτός «είναι ο μοναδικός τρόπος για να ανακτήσει την ελευθερία του αυτή τη στιγμή», αναφέρεται επίσης στην ανάρτηση.
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