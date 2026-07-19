Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Google Doodle για τον τελικό του Μουντιάλ 2026: Στα χρώματα Αργεντινής και Ισπανίας η αρχική σελίδα
Google Doodle για τον τελικό του Μουντιάλ 2026: Στα χρώματα Αργεντινής και Ισπανίας η αρχική σελίδα
Η Google τιμά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με εορταστικό doodle, που εναλλάσσει τα χρώματα των δύο φιναλίστ
Η Google γιορτάζει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία με το εορταστικό doodle World Cup 2026: Finals.
Η κεντρική εικόνα αναζήτησης εναλλάσσει τα χρώματα των δύο εθνικών ομάδων και δείχνει το επίσημο σήμα κάθε χώρας World Cup 2026: Finals Google Doodle Marks Argentina Vs Spain FIFA World Cup Final.
Η ιστοσελίδα έχει δημιουργήσει μια μεγάλη καμπάνια με δεκάδες θεματικά γραφικά. Μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές και λεπτομέρειες είναι:
Τελικός του 2026: Το κεντρικό doodle της Google τιμά τον αποψινό ιστορικό αγώνα Google Doodle Marks Argentina Vs Spain FIFA World Cup Final.
Εθνικές Ομάδες: Νωρίτερα στη διοργάνωση, η Google είχε αφιερώσει μοναδικά doodles στην World Cup 2026: Argentina Match Day και στην World Cup 2026: Spain Match Day δείχνοντας την εξέλιξη των εμβλημάτων τους.
Λεπτομέρειες: Το εικονικό "oo" στη λέξη Google αντικαθίσταται από μια μπάλα και τα εμβλήματα των δύο φιναλίστ Google Doodle Marks Argentina Vs Spain FIFA World Cup Final.
Η κεντρική εικόνα αναζήτησης εναλλάσσει τα χρώματα των δύο εθνικών ομάδων και δείχνει το επίσημο σήμα κάθε χώρας World Cup 2026: Finals Google Doodle Marks Argentina Vs Spain FIFA World Cup Final.
Η ιστοσελίδα έχει δημιουργήσει μια μεγάλη καμπάνια με δεκάδες θεματικά γραφικά. Μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές και λεπτομέρειες είναι:
Τελικός του 2026: Το κεντρικό doodle της Google τιμά τον αποψινό ιστορικό αγώνα Google Doodle Marks Argentina Vs Spain FIFA World Cup Final.
Εθνικές Ομάδες: Νωρίτερα στη διοργάνωση, η Google είχε αφιερώσει μοναδικά doodles στην World Cup 2026: Argentina Match Day και στην World Cup 2026: Spain Match Day δείχνοντας την εξέλιξη των εμβλημάτων τους.
Λεπτομέρειες: Το εικονικό "oo" στη λέξη Google αντικαθίσταται από μια μπάλα και τα εμβλήματα των δύο φιναλίστ Google Doodle Marks Argentina Vs Spain FIFA World Cup Final.
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