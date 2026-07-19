Google Doodle για τον τελικό του Μουντιάλ 2026: Στα χρώματα Αργεντινής και Ισπανίας η αρχική σελίδα
ΚΟΣΜΟΣ
Google Doodle Αργεντινή Ισπανία Μουντιάλ Μουντιάλ 2026

Google Doodle για τον τελικό του Μουντιάλ 2026: Στα χρώματα Αργεντινής και Ισπανίας η αρχική σελίδα

Η Google τιμά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με εορταστικό doodle, που εναλλάσσει τα χρώματα των δύο φιναλίστ

Google Doodle για τον τελικό του Μουντιάλ 2026: Στα χρώματα Αργεντινής και Ισπανίας η αρχική σελίδα
Η Google γιορτάζει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία με το εορταστικό doodle World Cup 2026: Finals.

Η κεντρική εικόνα αναζήτησης εναλλάσσει τα χρώματα των δύο εθνικών ομάδων και δείχνει το επίσημο σήμα κάθε χώρας World Cup 2026: Finals Google Doodle Marks Argentina Vs Spain FIFA World Cup Final.

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργήσει μια μεγάλη καμπάνια με δεκάδες θεματικά γραφικά. Μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές και λεπτομέρειες είναι:

Τελικός του 2026: Το κεντρικό doodle της Google τιμά τον αποψινό ιστορικό αγώνα Google Doodle Marks Argentina Vs Spain FIFA World Cup Final.

Εθνικές Ομάδες: Νωρίτερα στη διοργάνωση, η Google είχε αφιερώσει μοναδικά doodles στην World Cup 2026: Argentina Match Day και στην World Cup 2026: Spain Match Day δείχνοντας την εξέλιξη των εμβλημάτων τους.

Λεπτομέρειες: Το εικονικό "oo" στη λέξη Google αντικαθίσταται από μια μπάλα και τα εμβλήματα των δύο φιναλίστ Google Doodle Marks Argentina Vs Spain FIFA World Cup Final.

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης