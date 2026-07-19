Στις φλόγες η Ισπανία: Πάνω από 280.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα
Η φωτιά στη Γουαδαλαχάρα εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, εκατοντάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - Μάχη δίνουν 350 πυροσβέστες και 25 εναέρια μέσα
Η δασική πυρκαγιά, που μαίνεται στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα και κυρίως στο φυσικό πάρκο Σιέρα Νόρτε, δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής θύματα, αλλά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «δύσκολη» από τον πρόεδρο της περιφέρειας Καστίγια-Λα Μάντσα, τον Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, και τις τοπικές αρχές στην πλατφόρμα X.
Περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες της UME (στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης) έχουν αναπτυχθεί στη ζώνη, υποστηριζόμενοι από 25 αεροπορικά μέσα, στην προσπάθεια να ελέγξουν την πυρκαγιά, ανέφερε στον Τύπο ο σταθμός ελέγχου.
El incendio de La Mierla (Guadalajara) ya afecta a 5.400 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 600 personas de 12 localidades https://t.co/CUq6E45Yv4 pic.twitter.com/O7ETKKsahp— Europa Press (@europapress) July 18, 2026
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική και ορεινή περιοχή που φιλοξενεί απειλούμενα είδη αετών, λύκων και πεταλούδων.
Η πυρκαγιά αυτή προστίθεται σε εκείνην που «απέχει ακόμη πολύ από το να σταθεροποιηθεί», η οποία ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγόσα, στα βορειοανατολικά, και κατέκαψε σχεδόν 160.000 στρέμματα σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο, αρμόδιος για θέματα ασφαλείας στην περιφερειακή κυβέρνηση της Αραγωνίας.
Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ούτε από αυτήν την πυρκαγιά.
🔴 El incendio de Orés, en Zaragoza, es ya el peor de España de este 2026. Hasta el momento han ardido más de 15.400 hectáreas, pero el balance final podría ser mucho mayor, ya que las llamas siguen avanzando sin control pic.twitter.com/FjVtBXULm6— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 18, 2026
Η Ισπανία έζησε μόλις μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές της πρόσφατης ιστορίας της, με τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανδαλουσία (νότια) στις 9 Ιουλίου προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και κατακαίοντας 70.000 στρέμματα.
Στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης του κλίματος, η χώρα περνάει τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερα και όλο και συχνότερα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν εν πολλοίς τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για καταστροφικές πυρκαγιές.
İspanya'nın Zaragoza iline bağlı Cinco Villas bölgesinde etkili olan orman yangını havadan görüntülendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 18, 2026
Yangının sürdüğü bölgede ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor pic.twitter.com/cWgz7GtS5l
Το 2025, περισσότερα από 3.930.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από πυρκαγιές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), που είναι ο χειρότερος απολογισμός στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας.
Σχεδόν 820.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τις αρχές του χρόνου στη χώρα, σύμφωνα με το Effis.
Imágenes de la zona afectada por el incendio de Ores, en la provincia de Zaragoza, captadas por drones del equipo Pegaso de la #GuardiaCivil.— Guardia Civil (@guardiacivil) July 19, 2026
Los drones están prestando apoyo a los equipos de extinción para buscar puntos calientes.
Hasta el momento, el incendio ha quemado… pic.twitter.com/8DIHtj9QAA
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