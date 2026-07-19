Στις φλόγες η Ισπανία: Πάνω από 280.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα
ΚΟΣΜΟΣ
Πυρκαγιά Ισπανία Γουαδαλαχάρα Σαραγόσα Καύσωνας

Στις φλόγες η Ισπανία: Πάνω από 280.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα

Η φωτιά στη Γουαδαλαχάρα εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, εκατοντάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - Μάχη δίνουν 350 πυροσβέστες και 25 εναέρια μέσα

Στις φλόγες η Ισπανία: Πάνω από 280.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα
Πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης επεκτάθηκε, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα και προκαλώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η δασική πυρκαγιά, που μαίνεται στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα και κυρίως στο φυσικό πάρκο Σιέρα Νόρτε, δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής θύματα, αλλά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «δύσκολη» από τον πρόεδρο της περιφέρειας Καστίγια-Λα Μάντσα, τον Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, και τις τοπικές αρχές στην πλατφόρμα X.

Περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες της UME (στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης) έχουν αναπτυχθεί στη ζώνη, υποστηριζόμενοι από 25 αεροπορικά μέσα, στην προσπάθεια να ελέγξουν την πυρκαγιά, ανέφερε στον Τύπο ο σταθμός ελέγχου.



Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική και ορεινή περιοχή που φιλοξενεί απειλούμενα είδη αετών, λύκων και πεταλούδων.

Η πυρκαγιά αυτή προστίθεται σε εκείνην που «απέχει ακόμη πολύ από το να σταθεροποιηθεί», η οποία ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγόσα, στα βορειοανατολικά, και κατέκαψε σχεδόν 160.000 στρέμματα σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο, αρμόδιος για θέματα ασφαλείας στην περιφερειακή κυβέρνηση της Αραγωνίας.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ούτε από αυτήν την πυρκαγιά.

Κλείσιμο


Η Ισπανία έζησε μόλις μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές της πρόσφατης ιστορίας της, με τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανδαλουσία (νότια) στις 9 Ιουλίου προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και κατακαίοντας 70.000 στρέμματα.

Στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης του κλίματος, η χώρα περνάει τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερα και όλο και συχνότερα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν εν πολλοίς τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για καταστροφικές πυρκαγιές.



Το 2025, περισσότερα από 3.930.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από πυρκαγιές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), που είναι ο χειρότερος απολογισμός στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας.

Σχεδόν 820.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τις αρχές του χρόνου στη χώρα, σύμφωνα με το Effis.


Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης