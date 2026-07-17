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«Μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις» λέει ο Μακρόν στους Γάλλους - Προβλέπουν επικράτηση της Λεπέν στις εκλογές του 2027
«Μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις» λέει ο Μακρόν στους Γάλλους - Προβλέπουν επικράτηση της Λεπέν στις εκλογές του 2027
Γνωρίζω πολλούς που το 2016 οι δημοσκοπήσεις τους εμφάνιζαν σίγουρους νικητές, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε το 2017, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027.
«Μην εμπιστεύεται όλες τις δημοσκοπήσεις» είπε ο Γάλλος πρόεδρος στο περιθώριο της επίσκεψης του σήμερα στη Γερμανία. Και συνέχισε: «Γνωρίζω πολλούς που το 2016 οι δημοσκοπήσεις τους εμφάνιζαν σίγουρους νικητές, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε το 2017» είπε ο Μακρόν αναφερόμενος στη δική του πρώτη επικράτηση στις προεδρικές εκλογές.
«Να έχετε εμπιστοσύνη στον γαλλικό λαό. Μην προλέγετε το χειρότερο γι' αυτόν και αφήστε τον να θέλει το καλύτερο» είπε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.
«Μην εμπιστεύεται όλες τις δημοσκοπήσεις» είπε ο Γάλλος πρόεδρος στο περιθώριο της επίσκεψης του σήμερα στη Γερμανία. Και συνέχισε: «Γνωρίζω πολλούς που το 2016 οι δημοσκοπήσεις τους εμφάνιζαν σίγουρους νικητές, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε το 2017» είπε ο Μακρόν αναφερόμενος στη δική του πρώτη επικράτηση στις προεδρικές εκλογές.
«Να έχετε εμπιστοσύνη στον γαλλικό λαό. Μην προλέγετε το χειρότερο γι' αυτόν και αφήστε τον να θέλει το καλύτερο» είπε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.
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