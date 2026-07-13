Η Τεχεράνη απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για το Ορμούζ: Δεν θα επιτρέψουμε καμία παρέμβαση στα Στενά
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για το Ορμούζ: Δεν θα επιτρέψουμε καμία παρέμβαση στα Στενά

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με οικονομικά ανταλλάγματα

Η Τεχεράνη απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για το Ορμούζ: Δεν θα επιτρέψουμε καμία παρέμβαση στα Στενά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Απάντηση στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με οικονομικά ανταλλάγματα, έδωσε η Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στο Ορμούζ και απείλησε με επιθέσεις εναντίον όσων συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον.

«Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβαίνουν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Κατάμ αλ-Ανμπίγια», σε σχόλια που μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.

Οι ιρανικές δυνάμεις θα «αντιμετωπίσουν αυστηρά κάθε διαταραχή και ανασφάλεια» εκτός της καθορισμένης από την Τεχεράνη διαδρομής.

«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον επιθετικό στρατό της χώρας αυτής θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο Ζολφαγκάρι, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «εμπλέξει όλες τις χώρες της περιοχής».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης