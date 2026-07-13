Η Τεχεράνη απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για το Ορμούζ: Δεν θα επιτρέψουμε καμία παρέμβαση στα Στενά
Η Τεχεράνη απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για το Ορμούζ: Δεν θα επιτρέψουμε καμία παρέμβαση στα Στενά
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με οικονομικά ανταλλάγματα
Απάντηση στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με οικονομικά ανταλλάγματα, έδωσε η Τεχεράνη.
Συγκεκριμένα, η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στο Ορμούζ και απείλησε με επιθέσεις εναντίον όσων συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον.
«Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβαίνουν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Κατάμ αλ-Ανμπίγια», σε σχόλια που μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.
Οι ιρανικές δυνάμεις θα «αντιμετωπίσουν αυστηρά κάθε διαταραχή και ανασφάλεια» εκτός της καθορισμένης από την Τεχεράνη διαδρομής.
«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον επιθετικό στρατό της χώρας αυτής θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο Ζολφαγκάρι, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «εμπλέξει όλες τις χώρες της περιοχής».
Συγκεκριμένα, η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στο Ορμούζ και απείλησε με επιθέσεις εναντίον όσων συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον.
«Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβαίνουν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Κατάμ αλ-Ανμπίγια», σε σχόλια που μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.
Οι ιρανικές δυνάμεις θα «αντιμετωπίσουν αυστηρά κάθε διαταραχή και ανασφάλεια» εκτός της καθορισμένης από την Τεχεράνη διαδρομής.
«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον επιθετικό στρατό της χώρας αυτής θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο Ζολφαγκάρι, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «εμπλέξει όλες τις χώρες της περιοχής».
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