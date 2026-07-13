Έντονη αντίδραση της Άγκυρας στον διορισμό Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, έσπευσε να απορρίψει τον διορισμό αυτόν και την εμπλοκή της Ε.Ε. στο Κυπριακό, ενώ επανέφερε την ακραία θέση περί λύσης των «δύο κρατών»