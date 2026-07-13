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Νέος συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς και στο Κεσμ
Νέος συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς και στο Κεσμ
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές
Ισχυρές εκρήξεις άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης ακούστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο νότιο Ιράν, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.
Όπως μετέδωσε το Mehr, μέσα ενημέρωσης και κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκρήξεις φαίνεται να προέρχονταν από τη δυτική ακτή της Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι τις προκάλεσε ή αν υπάρχουν θύματα και ζημιές.
Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για νέα επίθεση ή για κάποιο άλλο συμβάν στην περιοχή.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.
Όπως μετέδωσε το Mehr, μέσα ενημέρωσης και κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκρήξεις φαίνεται να προέρχονταν από τη δυτική ακτή της Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι τις προκάλεσε ή αν υπάρχουν θύματα και ζημιές.
Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για νέα επίθεση ή για κάποιο άλλο συμβάν στην περιοχή.
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