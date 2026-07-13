Νέος συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς και στο Κεσμ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Εκρήξεις Επιθέσεις Στενά του Ορμούζ

Νέος συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς και στο Κεσμ

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές

Νέος συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς και στο Κεσμ
Ισχυρές εκρήξεις άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης ακούστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο νότιο Ιράν, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Όπως μετέδωσε το Mehr, μέσα ενημέρωσης και κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκρήξεις φαίνεται να προέρχονταν από τη δυτική ακτή της Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι τις προκάλεσε ή αν υπάρχουν θύματα και ζημιές.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για νέα επίθεση ή για κάποιο άλλο συμβάν στην περιοχή.

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης