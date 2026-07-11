Αναφορές για εκρήξεις στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης
Αναφορές για εκρήξεις στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης
Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι ισχυρός θόρυβος, που αποδίδεται σε έκρηξη, ακούστηκε στην ανατολική πλευρά της επαρχίας της Τεχεράνης
Πληροφορίες για έκρηξη που ακούστηκε σε περιοχή ανατολικά της Τεχεράνης μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, καταγράφηκαν αναφορές για έκρηξη στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.
Παράλληλα, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν το Σάββατο (11/7) ότι ισχυρός θόρυβος, που αποδίδεται σε έκρηξη, ακούστηκε στην ανατολική πλευρά της επαρχίας της Τεχεράνης.
Μαρτυρίες κατοίκων από τις περιοχές Πακντάστ και Κιγιαμντάστ αναφέρουν ότι άκουσαν την έκρηξη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε η προέλευσή της ούτε το ακριβές σημείο όπου σημειώθηκε.
Το Fars, επικαλούμενο αξιωματούχο, αναφέρει ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σχετίζονται με ελεγχόμενη επιχείρηση καταστροφής εκρηκτικών υλικών.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, καταγράφηκαν αναφορές για έκρηξη στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.
Παράλληλα, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν το Σάββατο (11/7) ότι ισχυρός θόρυβος, που αποδίδεται σε έκρηξη, ακούστηκε στην ανατολική πλευρά της επαρχίας της Τεχεράνης.
Μαρτυρίες κατοίκων από τις περιοχές Πακντάστ και Κιγιαμντάστ αναφέρουν ότι άκουσαν την έκρηξη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε η προέλευσή της ούτε το ακριβές σημείο όπου σημειώθηκε.
Το Fars, επικαλούμενο αξιωματούχο, αναφέρει ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σχετίζονται με ελεγχόμενη επιχείρηση καταστροφής εκρηκτικών υλικών.
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