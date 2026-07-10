Πιθανή γενική επιστράτευση στη Ρωσία μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, βλέπει ο Τσέχος πρόεδρος
Πιθανή γενική επιστράτευση στη Ρωσία μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, βλέπει ο Τσέχος πρόεδρος
Ο Πετρ Πάβελ προειδοποιεί για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία μετά τις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας και πιστεύει πως, βάσει των τωρινών συνθηκών, ο Πούτιν πρέπει να πιεστεί να πάει σε διαπραγματεύσεις
Δύο μήνες έχει στη διάθεσή της η Ουκρανία για να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας δραματικής κλιμάκωσης του πολέμου από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ.
Μιλώντας στον Telegraph στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο απόστρατος στρατηγός και πρώην πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής της Συμμαχίας εκτίμησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενδέχεται να διατάξει γενική επιστράτευση αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου στη Ρωσία. Μια κίνηση τέτοιου τύπου θεωρείται ότι θα ήταν δεν θα άρεσε στους Ρώσους ψηφοφόρους και γι' αυτό και ο Πούτιν δύσκολα θα την αποφάσιζε πριν στηθούν οι κάλπες.
«Πιστεύω ότι το παράθυρο είναι ακόμα ανοιχτό για να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να στείλουμε στη Ρωσία ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πάβελ.
Οι σχεδόν καθημερινές ουκρανικές επιθέσεις με drones βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – που έχουν πλήξει τη Μόσχα, υποδομές πετρελαίου στη δυτική Σιβηρία και αποθέματα καυσίμων που προορίζονταν για την κατεχόμενη Κριμαία - διακόπτουν τον εφοδιασμό καυσίμων σε διάφορα μέρη της χώρας και αναδεικνύουν τις αδυναμίες πίσω από την πρώτη γραμμή του μετώπου. Ο Πάβελ τόνισε ότι ο συνδυασμός αυτών των πληγμάτων με τη συνεχή δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο μπορεί να αναγκάσει το Κρεμλίνο να συνειδητοποιήσει ότι έχει να κερδίσει περισσότερα μέσω των διαπραγματεύσεων παρά με την παράταση του πολέμου.
Όπως δήλωσε, η σύνοδος πέτυχε τους τρεις βασικούς της στόχους: Την επίδειξη αυξημένων αμυντικών δαπανών από τα μέλη, την παρουσίαση ενός ενιαίου μετώπου και την επαναβεβαίωση της στήριξης προς την Ουκρανία.
Ο Πάβελ αποκάλυψε ότι κεκλεισμένων των θυρών η σύνοδος κύλησε πολύ πιο ομαλά από ό,τι αναμενόταν. Μάλιστα, δεν έγινε καμία συζήτηση για τα επαναλαμβανόμενα σχόλια του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη Γροιλανδία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους υπόλοιπους ηγέτες πριν από τη λήξη της συνεδρίασης. «Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε εντυπωσιασμένος από το πνεύμα που επικράτησε στην αίθουσα», σημείωσε ο Τσέχος πρόεδρος.
Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε μια νέα προσέγγιση, την οποία αποκάλεσε «Στρατηγική Άμυνας 3.0».
Σύμφωνα με αυτήν, η Συμμαχία θα πρέπει να διατηρεί αποθέματα φθηνότερων όπλων επάρκειας 30 ημερών και η αμυντική βιομηχανία πρέπει να είναι έτοιμη να αυξήσει ραγδαία την παραγωγή πιο εξελιγμένων συστημάτων, όπως πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς και αναχαιτιστές αεράμυνας, όταν αυτό απαιτείται.
Μιλώντας στον Telegraph στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο απόστρατος στρατηγός και πρώην πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής της Συμμαχίας εκτίμησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενδέχεται να διατάξει γενική επιστράτευση αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου στη Ρωσία. Μια κίνηση τέτοιου τύπου θεωρείται ότι θα ήταν δεν θα άρεσε στους Ρώσους ψηφοφόρους και γι' αυτό και ο Πούτιν δύσκολα θα την αποφάσιζε πριν στηθούν οι κάλπες.
«Πιστεύω ότι το παράθυρο είναι ακόμα ανοιχτό για να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να στείλουμε στη Ρωσία ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πάβελ.
Αυξάνεται η εσωτερική πίεση στη ΜόσχαΟ Τσέχος ηγέτης υποστήριξε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι πρέπει να εκμεταλλευτούν τις επόμενες εβδομάδες για να εντείνουν την πίεση προς το Κρεμλίνο, αναγκάζοντάς το να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με συσσωρευμένα εσωτερικά προβλήματα.
Οι σχεδόν καθημερινές ουκρανικές επιθέσεις με drones βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – που έχουν πλήξει τη Μόσχα, υποδομές πετρελαίου στη δυτική Σιβηρία και αποθέματα καυσίμων που προορίζονταν για την κατεχόμενη Κριμαία - διακόπτουν τον εφοδιασμό καυσίμων σε διάφορα μέρη της χώρας και αναδεικνύουν τις αδυναμίες πίσω από την πρώτη γραμμή του μετώπου. Ο Πάβελ τόνισε ότι ο συνδυασμός αυτών των πληγμάτων με τη συνεχή δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο μπορεί να αναγκάσει το Κρεμλίνο να συνειδητοποιήσει ότι έχει να κερδίσει περισσότερα μέσω των διαπραγματεύσεων παρά με την παράταση του πολέμου.
Meanwhile, fights continue at Russian gas stations over spots in multi-kilometer queues.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026
People stand in line for several days just to refuel their cars. Some people stand there just to sell a place in line. pic.twitter.com/0IF4hE9vKE
Μια «ομαλότερη» σύνοδος του ΝΑΤΟ και το παρασκήνιο με τον ΤραμπΑναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Πετρ Πάβελ απέρριψε τους φόβους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να εκτροχιάσει τη συνάντηση, παρά τη δημόσια κριτική που είχε ασκήσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προς τους συμμάχους.
Όπως δήλωσε, η σύνοδος πέτυχε τους τρεις βασικούς της στόχους: Την επίδειξη αυξημένων αμυντικών δαπανών από τα μέλη, την παρουσίαση ενός ενιαίου μετώπου και την επαναβεβαίωση της στήριξης προς την Ουκρανία.
Ο Πάβελ αποκάλυψε ότι κεκλεισμένων των θυρών η σύνοδος κύλησε πολύ πιο ομαλά από ό,τι αναμενόταν. Μάλιστα, δεν έγινε καμία συζήτηση για τα επαναλαμβανόμενα σχόλια του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη Γροιλανδία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους υπόλοιπους ηγέτες πριν από τη λήξη της συνεδρίασης. «Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε εντυπωσιασμένος από το πνεύμα που επικράτησε στην αίθουσα», σημείωσε ο Τσέχος πρόεδρος.
Ενίσχυση της αεράμυνας και «Στρατηγική Άμυνας 3.0»Κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι σύμμαχοι συζήτησαν συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένου ενός νορβηγικού σχεδίου για την προμήθεια περισσότερων πυραύλων εδάφους-αέρος για το Κίεβο. Ωστόσο, ο Τσέχος πρόεδρος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι η ζήτηση για τέτοιου είδους προηγμένα όπλα ξεπερνά πλέον την τρέχουσα παραγωγική ικανότητα της βιομηχανίας.
Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε μια νέα προσέγγιση, την οποία αποκάλεσε «Στρατηγική Άμυνας 3.0».
Σύμφωνα με αυτήν, η Συμμαχία θα πρέπει να διατηρεί αποθέματα φθηνότερων όπλων επάρκειας 30 ημερών και η αμυντική βιομηχανία πρέπει να είναι έτοιμη να αυξήσει ραγδαία την παραγωγή πιο εξελιγμένων συστημάτων, όπως πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς και αναχαιτιστές αεράμυνας, όταν αυτό απαιτείται.
Τέλος, ο Πετρ Πάβελ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με τη συνολική πρόοδο αυτών των συζητήσεων και τη σημασία τους για τη γενικότερη προστασία της Συμμαχίας, ενώ ξεκαθάρισε ότι η πολιτική πυρηνικής αποτροπής του ΝΑΤΟ παραμένει αμετάβλητη, παρά τις συζητήσεις ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών για μελλοντικές αμυντικές διευθετήσεις.
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