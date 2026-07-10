Πιθανή γενική επιστράτευση στη Ρωσία μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, βλέπει ο Τσέχος πρόεδρος

Αυξάνεται η εσωτερική πίεση στη Μόσχα

Μια «ομαλότερη» σύνοδος του ΝΑΤΟ και το παρασκήνιο με τον Τραμπ

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Ενίσχυση της αεράμυνας και «Στρατηγική Άμυνας 3.0»

Δύο μήνες έχει στη διάθεσή της η Ουκρανία για να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας δραματικής κλιμάκωσης του πολέμου από τον, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Τσεχίας,Μιλώντας στονστο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο απόστρατος στρατηγός και πρώην πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής της Συμμαχίας εκτίμησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενδέχεται να διατάξει γενική επιστράτευση αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου στη Ρωσία. Μια κίνηση τέτοιου τύπου θεωρείται ότι θα ήταν δεν θα άρεσε στους Ρώσους ψηφοφόρους και γι' αυτό και ο Πούτιν δύσκολα θα την αποφάσιζε πριν στηθούν οι κάλπες.«Πιστεύω ότι το παράθυρο είναι ακόμα ανοιχτό για να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να στείλουμε στη Ρωσία ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πάβελ.Ο Τσέχος ηγέτης υποστήριξε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι πρέπει να εκμεταλλευτούν τις επόμενες εβδομάδες για να εντείνουν την πίεση προς το, αναγκάζοντάς το να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με συσσωρευμένα εσωτερικά προβλήματα.Οι σχεδόν καθημερινές ουκρανικές επιθέσεις μεβαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – που έχουν πλήξει τη Μόσχα, υποδομές πετρελαίου στη δυτική Σιβηρία και αποθέματα καυσίμων που προορίζονταν για την κατεχόμενη Κριμαία - διακόπτουν τον εφοδιασμό καυσίμων σε διάφορα μέρη της χώρας και αναδεικνύουν τις αδυναμίες πίσω από την πρώτη γραμμή του μετώπου. Οτόνισε ότι ο συνδυασμός αυτών των πληγμάτων με τη συνεχή δυτική υποστήριξη προς τομπορεί να αναγκάσει το Κρεμλίνο να συνειδητοποιήσει ότι έχει να κερδίσει περισσότερα μέσω των διαπραγματεύσεων παρά με την παράταση του πολέμου.Αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής στην τουρκική πρωτεύουσα, οαπέρριψε τους φόβους ότι οθα μπορούσε να εκτροχιάσει τη συνάντηση, παρά τη δημόσια κριτική που είχε ασκήσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προς τους συμμάχους.Όπως δήλωσε, η σύνοδος πέτυχε τους τρεις βασικούς της στόχους: Την επίδειξη αυξημένων αμυντικών δαπανών από τα μέλη, την παρουσίαση ενός ενιαίου μετώπου και την επαναβεβαίωση της στήριξης προς την Ουκρανία.Ο Πάβελ αποκάλυψε ότι κεκλεισμένων των θυρών η σύνοδος κύλησε πολύ πιο ομαλά από ό,τι αναμενόταν. Μάλιστα, δεν έγινε καμία συζήτηση για τα επαναλαμβανόμενα σχόλια του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη Γροιλανδία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους υπόλοιπους ηγέτες πριν από τη λήξη της συνεδρίασης. «Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε εντυπωσιασμένος από το πνεύμα που επικράτησε στην αίθουσα», σημείωσε ο Τσέχος πρόεδρος.Κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι σύμμαχοι συζήτησαν συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένου ενός νορβηγικού σχεδίου για την προμήθεια περισσότερων πυραύλων εδάφους-αέρος για το. Ωστόσο, ο Τσέχος πρόεδρος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι η ζήτηση για τέτοιου είδους προηγμένα όπλα ξεπερνά πλέον την τρέχουσα παραγωγική ικανότητα της βιομηχανίας.Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε μια νέα προσέγγιση, την οποία αποκάλεσεΣύμφωνα με αυτήν, η Συμμαχία θα πρέπει να διατηρεί αποθέματα φθηνότερων όπλων επάρκειας 30 ημερών και η αμυντική βιομηχανία πρέπει να είναι έτοιμη να αυξήσει ραγδαία την παραγωγή πιο εξελιγμένων συστημάτων, όπως πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς και αναχαιτιστές αεράμυνας, όταν αυτό απαιτείται.