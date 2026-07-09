Σειρήνες σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ μετά τις απειλές του Ιράν για «συντριπτική» απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα
Σειρήνες σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ μετά τις απειλές του Ιράν για «συντριπτική» απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα
Σε αυξημένη επιφυλακή οι χώρες του Κόλπου, με αναφορές για αναχαιτίσεις drones και πυραύλων - Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε γέφυρα στο βόρειο Ιράν
Ανεβαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και την προειδοποίηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για «συντριπτική» απάντηση. Συναγερμός σήμανε στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε επιχειρήσεις αναχαίτισης εισερχόμενων drones και πυραύλων.
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι αμερικανικός πύραυλος κρουζ έπληξε τη γέφυρα Ακ Τάκα Χαν, στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από το χτύπημα δεν υπήρξαν απώλειες, προειδοποιώντας ωστόσο πως η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «συντριπτική».
Η ανακοίνωση του IRGC ήρθε μετά τις αναφορές για αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών στο βόρειο Ιράν, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.
Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης ότι το Ιράν θα απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Η σειρήνα ενεργοποιήθηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καλώντας πολίτες και κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».
Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης εισερχόμενων drones και πυραύλων, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
Την Τετάρτη, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, απαντώντας στα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι αμερικανικός πύραυλος κρουζ έπληξε τη γέφυρα Ακ Τάκα Χαν, στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από το χτύπημα δεν υπήρξαν απώλειες, προειδοποιώντας ωστόσο πως η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «συντριπτική».
Η ανακοίνωση του IRGC ήρθε μετά τις αναφορές για αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών στο βόρειο Ιράν, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.
Σειρήνες στο Μπαχρέιν μετά τις απειλές της ΤεχεράνηςΣειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.
Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης ότι το Ιράν θα απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Η σειρήνα ενεργοποιήθηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καλώντας πολίτες και κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».
Το Κουβέιτ αναχαιτίζει drones και πυραύλουςΜέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές στις τρεις αραβικές χώρες του Κόλπου.
Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης εισερχόμενων drones και πυραύλων, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
Την Τετάρτη, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, απαντώντας στα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.
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