Απόρρητο εγχειρίδιο αποκαλύπτει πώς η CIA δημιουργούσε δυνατότερους και ταχύτερους ανθρώπους με τη δύναμη του μυαλού

Το εγχειρίδιο, το οποίο αποχαρακτηρίστηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα από τη CIA το 2003, αποτελούσε μέρος εκπαιδευτικού υλικού που είχε εξεταστεί από τη Διοίκηση Πληροφοριών και Ασφάλειας του αμερικανικού στρατού





Όπως αναφέρει η







Η τεχνική των πέντε βημάτων για «δύναμη και ταχύτητα» Στη σελίδα 14 του εγχειριδίου περιγραφόταν μια μέθοδος που, σύμφωνα με τους συντάκτες του, μπορούσε να «φορτίσει» το σώμα με μεγαλύτερη δύναμη και



Η διαδικασία ζητούσε από τους συμμετέχοντες να κλείσουν για λίγο τα μάτια, να πάρουν μια βαθιά ανάσα και, ενώ εισέπνεαν, να επικεντρώσουν το μυαλό τους ταυτόχρονα σε δύο πράγματα: στη συγκεκριμένη σωματική ενέργεια που επρόκειτο να κάνουν και στην εικόνα μιας «ισχυρής κόκκινης ενέργειας» που γεμίζει το σώμα τους.







Στη συνέχεια, κατά την εκπνοή, έπρεπε να ανοίξουν τα μάτια τους και να εκτελέσουν αμέσως την πράξη, με το εγχειρίδιο να υποστηρίζει ότι αυτό θα τους προσέφερε καλύτερο συντονισμό, ταχύτερα αντανακλαστικά και μεγαλύτερη απόδοση.



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Το πρόγραμμα Gateway και η τεχνολογία Hemi-Sync Οι ασκήσεις αυτές αποτελούσαν μέρος μιας σειράς μυστικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από τη CIA περίπου από το 1972 έως το 1995, με στόχο τη μελέτη της ανθρώπινης συνείδησης και πιθανών εφαρμογών για πράκτορες και ειδικές επιχειρήσεις.



Το Monroe Institute, ένας ιδιωτικός ερευνητικός οργανισμός που εξακολουθεί να λειτουργεί, ανέπτυξε το λεγόμενο Gateway Program, το οποίο βασιζόταν στην τεχνολογία ήχου Hemi-Sync του ιδρυτή του, Ρόμπερτ Μονρόε.



Ο Ρόμπερτ Μονρό Ένα αποχαρακτηρισμένο εγχειρίδιο που συνδέεται με πειράματα του αμερικανικού στρατού και της CIA αναφέρει ότι μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ είχε αναπτύξει μια απλή μέθοδο πέντε βημάτων για την ενίσχυση των φυσικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου σώματος, αξιοποιώντας αποκλειστικά τη δύναμη του μυαλού.Όπως αναφέρει η Daily Mail , το έγγραφο 21 σελίδων δημιουργήθηκε το 1977 από το Monroe Institute of Applied Sciences στη Βιρτζίνια και περιέγραφε τεχνικές για την επέκταση της ανθρώπινης αντίληψης, τη βελτίωση της συγκέντρωσης, την επίλυση προβλημάτων, την ανακούφιση από τον πόνο και την αύξηση της ενέργειας.Το εγχειρίδιο, το οποίο αποχαρακτηρίστηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα από τη CIA το 2003, αποτελούσε μέρος εκπαιδευτικού υλικού που είχε εξεταστεί από τη Διοίκηση Πληροφοριών και Ασφάλειας του αμερικανικού στρατού (INSCOM) κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου Στη σελίδα 14 του εγχειριδίου περιγραφόταν μια μέθοδος που, σύμφωνα με τους συντάκτες του, μπορούσε να «φορτίσει» το σώμα με μεγαλύτερη δύναμη και ταχύτητα πριν από μια απαιτητική σωματική δραστηριότητα, όπως η ανύψωση ενός βαρέως αντικειμένου ή ένα γρήγορο σπριντ.Η διαδικασία ζητούσε από τους συμμετέχοντες να κλείσουν για λίγο τα μάτια, να πάρουν μια βαθιά ανάσα και, ενώ εισέπνεαν, να επικεντρώσουν το μυαλό τους ταυτόχρονα σε δύο πράγματα: στη συγκεκριμένη σωματική ενέργεια που επρόκειτο να κάνουν και στην εικόνα μιας «ισχυρής κόκκινης ενέργειας» που γεμίζει το σώμα τους.Στη συνέχεια, κατά την εκπνοή, έπρεπε να ανοίξουν τα μάτια τους και να εκτελέσουν αμέσως την πράξη, με το εγχειρίδιο να υποστηρίζει ότι αυτό θα τους προσέφερε καλύτερο συντονισμό, ταχύτερα αντανακλαστικά και μεγαλύτερη απόδοση.«Θα μπορείτε αμέσως να εκτελέσετε τη σωματική πράξη που έχετε φανταστεί, με πολύ μεγαλύτερη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και πλήρη συντονισμό του σώματός σας», ανέφερε χαρακτηριστικά το κείμενο.Οι ασκήσεις αυτές αποτελούσαν μέρος μιας σειράς μυστικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από τη CIA περίπου από το 1972 έως το 1995, με στόχο τη μελέτη της ανθρώπινης συνείδησης και πιθανών εφαρμογών για πράκτορες και ειδικές επιχειρήσεις.Το Monroe Institute, ένας ιδιωτικός ερευνητικός οργανισμός που εξακολουθεί να λειτουργεί, ανέπτυξε το λεγόμενο Gateway Program, το οποίο βασιζόταν στην τεχνολογία ήχου Hemi-Sync του ιδρυτή του, Ρόμπερτ Μονρόε.





Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, ειδικές ηχητικές συχνότητες μπορούσαν να συγχρονίσουν το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, οδηγώντας τον άνθρωπο σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης αλλά ταυτόχρονα αυξημένης συγκέντρωσης.



Το εγχειρίδιο προειδοποιούσε πάντως ότι οι τεχνικές δεν προορίζονταν για το ευρύ κοινό και πως όσοι δεν είχαν ολοκληρώσει την πρώτη συνεδρία του Gateway Program δεν έπρεπε να επιχειρήσουν να τις εφαρμόσουν.



Μάλιστα, ισχυριζόταν ότι λανθασμένη χρήση των μεθόδων θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ανεπιθύμητες και ανεξέλεγκτες επιπτώσεις».



Οι «ψυχικοί κατάσκοποι» και το Stargate Project



Πέρα από τεχνικές συγκέντρωσης και ελέγχου του πόνου, το συγκεκριμένο υλικό συνδέθηκε και με ορισμένα από τα πιο αμφιλεγόμενα προγράμματα της CIA, όπως το Stargate Project.



Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών εξετάστηκε η λεγόμενη «απομακρυσμένη αντίληψη» (remote viewing), δηλαδή ο ισχυρισμός ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούσαν να αποκτήσουν πληροφορίες για αντικείμενα, γεγονότα ή πρόσωπα που βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση.



Άτομα που συμμετείχαν στα πειράματα είχαν κατά καιρούς υποστηρίξει ότι κατάφεραν να εντοπίσουν ομήρους, εμπόρους ναρκωτικών, μυστικά σοβιετικά πολεμικά πλοία χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ακόμη και μη ανθρώπινες μορφές ζωής στη Σελήνη.



Το αποχαρακτηρισμένο εγχειρίδιο περιλάμβανε ειδική ενότητα με τίτλο «Αντίληψη απομακρυσμένων γεγονότων και ανθρώπων», δίνοντας οδηγίες για το πώς οι εκπαιδευμένοι χειριστές έπρεπε να καθαρίσουν το μυαλό τους πριν επιχειρήσουν την τεχνική.



«Με εξάσκηση, αυτή γίνεται μια εξαιρετική μέθοδος για απομακρυσμένη παρατήρηση και αποστολή μηνυμάτων σε άλλο άτομο», ανέφερε.



Παρότι οι ισχυρισμοί γύρω από τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμένουν αμφιλεγόμενοι και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επιστημονικά, τα έγγραφα αποτυπώνουν την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου κατά την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες εξερευνούσαν ακόμη και τις πιο ασυνήθιστες πιθανότητες για την απόκτηση πλεονεκτήματος στον τομέα των πληροφοριών και των ειδικών επιχειρήσεων.