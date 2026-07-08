Παράνομη η απαγόρευση του μπουρκίνι σε ξενοδοχείο της Αυστρίας, δικαίωση για δύο μουσουλμάνες

Οι δύο γυναίκες είχαν έντονη διαμάχη με τον διευθυντή του ξενοδοχείου που τους έλεγε ότι το μπουρκίνι είναι ανθυγιεινό και προκαλεί αμηχανία στους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να κάνουν καταγγελία