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Παράνομη η απαγόρευση του μπουρκίνι σε ξενοδοχείο της Αυστρίας, δικαίωση για δύο μουσουλμάνες
Παράνομη η απαγόρευση του μπουρκίνι σε ξενοδοχείο της Αυστρίας, δικαίωση για δύο μουσουλμάνες
Οι δύο γυναίκες είχαν έντονη διαμάχη με τον διευθυντή του ξενοδοχείου που τους έλεγε ότι το μπουρκίνι είναι ανθυγιεινό και προκαλεί αμηχανία στους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να κάνουν καταγγελία
Δικαστήριο της Αυστρίας δικαίωσε δύο μουσουλμάνες που προσέφυγαν επειδή τους απαγόρευσαν να φορούν μπουρκίνι σε ξενοδοχείο των Άλπεων, αποφασίζοντας πως η απαγόρευση συνιστά διάκριση.
Σε απόφαση που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, το δικαστήριο του Σάλτσμπουργκ έκρινε ότι η απαγόρευση μπουρκίνι από το ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο του Saint Johann im Pongau συνιστά διάκριση εις βάρος των δύο γυναικών.
Σύμφωνα με τον Guardian, οι δύο γυναίκες είχαν έντονη διαμάχη με τον διευθυντή του ξενοδοχείου που τους έλεγε ότι το μπουρκίνι είναι ανθυγιεινό και προκαλεί αμηχανία στους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να κάνουν καταγγελία. Στη συνέχεια, οι Αρχές επέβαλαν στο ξενοδοχείο πρόστιμο 100 ευρώ με τον διευθυντή να ζητά ακύρωση.
Η υπόθεση οδηγήθηκε σε δίκη με το δικαστήριο να δικαιώνει τις δύο γυναίκες και να ζητά από το ξενοδοχείο να καταβάλει το πρόστιμο συν 20 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.
Το δικαστήριο έκρινε ότι το επιχείρημα του διευθυντή του ξενοδοχείου, σύμφωνα με το οποίο το ένδυμα ήταν ανθυγιεινό, «δεν στέκει, καθώς τα μπουρκίνι κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά με τα άλλα μαγιό και οι τακτικοί έλεγχοι του νερού δεν έδειξαν καμία ανωμαλία».
Ωστόσο, ο δικαστής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απόφαση δεν θα αποτελέσει προηγούμενο σε εθνικό επίπεδο, «καθώς η έμμεση διάκριση επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις».
Η Αυστρία δεν επιβάλλει ρητούς περιορισμούς στην ενδυμασία των μουσουλμάνων γυναικών και κοριτσιών άνω των 14 ετών. Ωστόσο, ο νόμος απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους, εμποδίζοντας έτσι τις μουσουλμάνες γυναίκες να φορούν μπούρκα και νικάμπ.
Σε απόφαση που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, το δικαστήριο του Σάλτσμπουργκ έκρινε ότι η απαγόρευση μπουρκίνι από το ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο του Saint Johann im Pongau συνιστά διάκριση εις βάρος των δύο γυναικών.
Σύμφωνα με τον Guardian, οι δύο γυναίκες είχαν έντονη διαμάχη με τον διευθυντή του ξενοδοχείου που τους έλεγε ότι το μπουρκίνι είναι ανθυγιεινό και προκαλεί αμηχανία στους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να κάνουν καταγγελία. Στη συνέχεια, οι Αρχές επέβαλαν στο ξενοδοχείο πρόστιμο 100 ευρώ με τον διευθυντή να ζητά ακύρωση.
Η υπόθεση οδηγήθηκε σε δίκη με το δικαστήριο να δικαιώνει τις δύο γυναίκες και να ζητά από το ξενοδοχείο να καταβάλει το πρόστιμο συν 20 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.
Το δικαστήριο έκρινε ότι το επιχείρημα του διευθυντή του ξενοδοχείου, σύμφωνα με το οποίο το ένδυμα ήταν ανθυγιεινό, «δεν στέκει, καθώς τα μπουρκίνι κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά με τα άλλα μαγιό και οι τακτικοί έλεγχοι του νερού δεν έδειξαν καμία ανωμαλία».
Ωστόσο, ο δικαστής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απόφαση δεν θα αποτελέσει προηγούμενο σε εθνικό επίπεδο, «καθώς η έμμεση διάκριση επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις».
Η Αυστρία δεν επιβάλλει ρητούς περιορισμούς στην ενδυμασία των μουσουλμάνων γυναικών και κοριτσιών άνω των 14 ετών. Ωστόσο, ο νόμος απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους, εμποδίζοντας έτσι τις μουσουλμάνες γυναίκες να φορούν μπούρκα και νικάμπ.
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