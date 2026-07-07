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Τρομακτικό βίντεο: Λέαινα επιτίθεται και ακινητοποιεί βοσκό για 30 λεπτά στην Ινδία, γλίτωσε με πολλαπλά τραύματα
Τρομακτικό βίντεο: Λέαινα επιτίθεται και ακινητοποιεί βοσκό για 30 λεπτά στην Ινδία, γλίτωσε με πολλαπλά τραύματα
Ο βοσκός τραυματίστηκε στο κεφάλι, στον λαιμό, στο χέρι και στην πλάτη, ενώ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Τρομακτικό βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την πολιτεία Γκουτζαράτ της Ινδίας, όπου το πρωί της Δευτέρας (6/7) μία ασιατική λέαινα επιτέθηκε και ακινητοποίησε έναν βοσκό για περίπου 30 λεπτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η λέαινα είχε καθίσει πάνω στα πόδια του άνδρα και δεν τον άφηνε να κουνηθεί. Ωστόσο, μετά από μισή ώρα το άγριο ζώο σηκώθηκε και απομακρύνθηκε δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον βοσκό να γλιτώσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η λέαινα είχε καθίσει πάνω στα πόδια του άνδρα και δεν τον άφηνε να κουνηθεί. Ωστόσο, μετά από μισή ώρα το άγριο ζώο σηκώθηκε και απομακρύνθηκε δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον βοσκό να γλιτώσει.
Από το συγκεκριμένο περιστατικό ο βοσκός υπέστη πολλαπλά τραύματα. Όπως αναφέρει η οικογένεια του φέρει τραύματα στον λαιμό, στο αριστερό του χέρι (κάταγμα), στην πλάτη και στο κεφάλι. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
WATCH: Lioness attack in Gujarat caught on camera; forest team searches for big cathttps://t.co/1gMRtZlI4s pic.twitter.com/dtiT9zYw2W— The Indian Express (@IndianExpress) July 6, 2026
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