Βρετανή βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου γιόρτασε τα 105α γενέθλιά της: Λέει ότι το μυστικό της μακροζωίας είναι ότι... δεν υπάρχει μυστικό

«Είναι μυστήριο και για μένα, ίσως το ότι έζησα μια καλή ζωή και είχα έναν ευτυχισμένο γάμο...Ξέρετε τι κάνω πολύ; Κοιμάμαι. Όταν κάθομαι εδώ μόνη μου, με παίρνει ο ύπνος» είπε η Ίβι Μίναν





Η Ίβι Μίναν, η οποία γεννήθηκε στο Γουόλσταντον του Στάφορντσιρ, υπηρέτησε στο Βοηθητικό Εδαφικό Σώμα (Auxiliary Territorial Service - ATS), το γυναικείο σώμα του









A World War Two veteran has celebrated her 105th birthday with friends, family and visitors from the RAF.

Full story: https://t.co/U3lJByT7HE pic.twitter.com/airSPoPerf — BBC Stoke & Staffordshire (@BBCRadioStoke) July 7, 2026





Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της, δήλωσε στο



Πρόσθεσε με χιούμορ: «Ξέρετε τι κάνω πολύ; Κοιμάμαι. Όταν κάθομαι εδώ μόνη μου, με παίρνει ο ύπνος».





Κλείσιμο World War Two veteran celebrates 105th birthday https://t.co/585ECh8qp5 — BBC Cornwall (@BBCCornwall) July 7, 2026

Η Μίναν υπηρέτησε στο ATS για τέσσερα χρόνια. Εκεί γνώρισε τον εκλιπόντα σύζυγό της, Τζόνι, ο οποίος υπηρετούσε στη RAF στην Κορνουάλη. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε έναν χορό τον Μάρτιο του 1942.



Μιλώντας για τη σημασία του ρόλου της στον πόλεμο, είπε: «Ήμουν μία από τις πολλές. Παρά το γεγονός ότι ήταν μια τόσο θλιβερή περίοδος, από ένα σημείο και μετά απόλαυσα τον χρόνο μου στο ATS».



Μια βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου γιόρτασε τα 105α γενέθλιά της μαζί με φίλους, συγγενείς και επισκέπτες από τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας (RAF).Η Ίβι Μίναν, η οποία γεννήθηκε στο Γουόλσταντον του Στάφορντσιρ, υπηρέτησε στο Βοηθητικό Εδαφικό Σώμα (Auxiliary Territorial Service - ATS), το γυναικείο σώμα του Βρετανικού Στρατού , κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κατατάχθηκε όταν ήταν 20 ετών.Υπηρέτησε στην Κορνουάλη, όπου εργαζόταν ως χειρίστρια αποστασιόμετρου σε μονάδα αντιαεροπορικών πυροβόλων, συμβάλλοντας στον εντοπισμό και τη στόχευση εχθρικών βομβαρδιστικών Περισσότερα από 80 χρόνια αργότερα, γιόρτασε τα ξεχωριστά γενέθλιά της τη Δευτέρα με ένα πάρτι στον οίκο ευγηρίας Wilson Keys στο Ράτζλεϊ, όπου διαμένει.Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της, δήλωσε στο BBC Midlands Today: «Είναι μυστήριο και για μένα. Ίσως το ότι έζησα μια καλή ζωή και είχα έναν ευτυχισμένο γάμο».Πρόσθεσε με χιούμορ: «Ξέρετε τι κάνω πολύ; Κοιμάμαι. Όταν κάθομαι εδώ μόνη μου, με παίρνει ο ύπνος».Η Μίναν υπηρέτησε στο ATS για τέσσερα χρόνια. Εκεί γνώρισε τον εκλιπόντα σύζυγό της, Τζόνι, ο οποίος υπηρετούσε στη RAF στην Κορνουάλη. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε έναν χορό τον Μάρτιο του 1942.Μιλώντας για τη σημασία του ρόλου της στον πόλεμο, είπε: «Ήμουν μία από τις πολλές. Παρά το γεγονός ότι ήταν μια τόσο θλιβερή περίοδος, από ένα σημείο και μετά απόλαυσα τον χρόνο μου στο ATS».

Εξήρε επίσης το θρυλικό μαχητικό αεροσκάφος Spitfire και τους πιλότους του, λέγοντας: «Αν δεν υπήρχε το Spitfire, δεν ξέρω τι θα είχαμε κάνει. Ήταν ένα θαυμάσιο αεροσκάφος».



Εκτός από την επίσκεψη στελεχών της RAF, η Μίναν πέρασε τα γενέθλιά της μαζί με τους υπόλοιπους ενοίκους του οίκου ευγηρίας και τα μέλη της οικογένειάς της.



Η συγκάτοικός της Τζόις Κλαρκ τη χαρακτήρισε «απολύτως εκπληκτική», ενώ η Σούζαν Μάιλς είπε ότι είναι «μια χαρά για όλους όσοι τη γνωρίζουν».



Ο γιος της, Πίτερ, δήλωσε: «Είναι 105 ετών και έχει πετύχει τόσα πολλά. Είναι πολύ παράξενο να πλησιάζεις τα 80 και να έχεις ακόμη μια μητέρα που σε θεωρεί έφηβο».



Η ανιψιά της, Γκίλιαν Λόντερ, ανέφερε ότι όλη η οικογένεια αισθάνεται «περήφανη, προνομιούχα και βαθιά τιμημένη» που την έχει στη ζωή της για τόσο μεγάλο διάστημα.



«Δεν συνειδητοποιεί πόσο ξεχωριστή είναι. Την αγαπάμε πάρα πολύ», πρόσθεσε.