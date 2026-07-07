Ρούτε για Τραμπ: Είχε δίκιο για το ΝΑΤΟ και τις αμυντικές δαπάνες, μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος

Υποστήριξε ότι ο Τραμπ κατάφερε να πετύχει έναν στόχο που, όπως είπε, επιδίωκαν εδώ και δεκαετίες οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ: να εξισορροπήσουν τις αμυντικές δαπάνες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη





«Μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι αυτό που κάνει για το ΝΑΤΟ είναι πολύ καλά νέα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας.







Η τοποθέτηση αυτή έρχεται παρά τις κατά καιρούς εντάσεις που έχουν προκαλέσει οι θέσεις του Τραμπ στους κόλπους της Συμμαχίας, από τις δηλώσεις του για το Άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας μέχρι την κριτική του προς άλλους ηγέτες και τις αποφάσεις για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.



Σύμφωνα με τον Ρούτε, η φετινή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα είναι «μεταμορφωτική» για τη Συμμαχία και θα οδηγήσει σε νέες μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα.







«Ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε ισχυρότερο ΝΑΤΟ» Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την άμυνα της ηπείρου.



«Πρέπει να χτίσουμε ένα ΝΑΤΟ που θα είναι βιώσιμο και δεν θα εξαρτάται υπερβολικά από τις ΗΠΑ. Μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, όπου οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί αναλαμβάνουν πραγματικά περισσότερες ευθύνες», είπε.



Κλείσιμο ρωσική απειλή.



«Πρέπει να το κάνουμε λόγω της απειλής από τη Ρωσία και βλέπουμε τι κάνουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία», ανέφερε, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία του ενός δισεκατομμυρίου πολιτών των χωρών του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, τη στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και τη συνεργασία Ρωσίας, Κίνας, Βόρειας Κορέας και Ιράν.



Η διαφωνία για το Ιράν Ο Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη στάση ορισμένων Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν.



«Μας απογοήτευσαν. Δεν χρειαζόμασταν βοήθεια, τους καταστρέψαμε κυριολεκτικά την πρώτη εβδομάδα, αλλά θα ήταν ωραίο να έλεγαν “θέλουμε να βοηθήσουμε”», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ρούτε στον Λευκό Οίκο.



Σε συνέντευξή του στο podcast του Politico, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δίκιο όταν ζητούσε από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, να εκσυγχρονίσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους, αλλά και στην απόφασή του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.«Μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι αυτό που κάνει για το ΝΑΤΟ είναι πολύ καλά νέα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας.Ο Ρούτε υποστήριξε ότι ο Τραμπ κατάφερε να πετύχει έναν στόχο που, όπως είπε, επιδίωκαν εδώ και δεκαετίες οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ: «Ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά πετυχαίνει αυτό που, από την εποχή του Αϊζενχάουερ, προσπαθούσαν να πετύχουν οι Αμερικανοί πρόεδροι: να εξισορροπήσουν τις αμυντικές δαπάνες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη», σημείωσε.Η τοποθέτηση αυτή έρχεται παρά τις κατά καιρούς εντάσεις που έχουν προκαλέσει οι θέσεις του Τραμπ στους κόλπους της Συμμαχίας, από τις δηλώσεις του για το Άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας μέχρι την κριτική του προς άλλους ηγέτες και τις αποφάσεις για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.Σύμφωνα με τον Ρούτε, η φετινή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα είναι «μεταμορφωτική» για τη Συμμαχία και θα οδηγήσει σεστην άμυνα.Τα τελευταία δύο χρόνια, τα 31 μέλη του ΝΑΤΟ εκτός των ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί για νέα αμυντικά προγράμματα και επενδύσεις ύψους 250 δισ. δολαρίων, ενώ αναμένονται νέες συμφωνίες.Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την άμυνα της ηπείρου.«Πρέπει να χτίσουμε ένα ΝΑΤΟ που θα είναι βιώσιμο και δεν θα εξαρτάται υπερβολικά από τις ΗΠΑ. Μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, όπου οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί αναλαμβάνουν πραγματικά περισσότερες ευθύνες», είπε.Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών δεν οφείλεται μόνο στις πιέσεις του Τραμπ, αλλά και στη«Πρέπει να το κάνουμε λόγω της απειλής από τη Ρωσία και βλέπουμε τι κάνουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία», ανέφερε, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία του ενός δισεκατομμυρίου πολιτών των χωρών του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, τη στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και τη συνεργασία Ρωσίας, Κίνας, Βόρειας Κορέας και Ιράν.Ο Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη στάση ορισμένων Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν.«Μας απογοήτευσαν. Δεν χρειαζόμασταν βοήθεια, τους καταστρέψαμε κυριολεκτικά την πρώτη εβδομάδα, αλλά θα ήταν ωραίο να έλεγαν “θέλουμε να βοηθήσουμε”», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ρούτε στον Λευκό Οίκο.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ωστόσο, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση.



Όπως είπε, οι ΗΠΑ «πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση Epic Fury χωρίς να χρησιμοποιήσουν την Ευρώπη ως μεγάλη πλατφόρμα προβολής ισχύος», αναφέροντας ως παράδειγμα τη Ρουμανία, η οποία έκλεισε το μεγαλύτερο εμπορικό της αεροδρόμιο για να εξυπηρετήσει αμερικανικά αεροσκάφη.



Σύμφωνα με τον ίδιο, χιλιάδες αεροσκάφη απογειώθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις στη διάρκεια του χειμώνα.



Ο Ρούτε κατέληξε ότι, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι.



«Ο πρόεδρος έχει δίκιο ότι υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογημένα είναι απογοητευμένος. Όμως, αν δούμε τη συνολική εικόνα όσων κάνουν οι Ευρωπαίοι, είναι τεράστια», είπε.