Guardian για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες: Τα πλωτά φράγματα στην Εύβοια για την προστασία των λουόμενων

Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου - Το δηλητηριώδες ψάρι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα, οι αντιδράσεις και το σχέδιο περιορισμού του