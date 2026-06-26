«Κάντο όπως η Κύπρος»: Το σχέδιο για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου με επιδότηση €5,33 το κιλό, καύση αλιευμάτων και αξιοποίηση ως ιχθυάλευρο
«Κάντο όπως η Κύπρος»: Το σχέδιο για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου με επιδότηση €5,33 το κιλό, καύση αλιευμάτων και αξιοποίηση ως ιχθυάλευρο
Σε φάση σχεδιασμού μπαίνει η μόνιμη εφαρμογή επιδότησης για την αλίευση των τοξικών ψαριών, με στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού τους στις ελληνικές θάλασσες
«Κάντο όπως η Κύπρος» είναι η «συνταγή» που θα ακολουθηθεί στη χώρα μας για την πιλοτική, επιδοτούμενη «εξολόθρευση» του λαγοκέφαλου.
Μετά από την... επικήρυξη του ξενικού ψαριού με 5,33 ευρώ το κιλό για την εξαλίευσή του, η κυβέρνηση μελετά τον τρόπο με τον οποίο θα «μονιμοποιηθεί» η παροχή κινήτρου προς τους ψαράδες για να συνεχίσουν να ψαρεύουν τα λαγόψαρα, τα οποία ούτως ή άλλως δεν μπορούν να εξαλειφθούν.
Σε πρώτη φάση, έχει αποφασιστεί οι ποσότητες των λαγοκέφαλων που θα ψαρεύουν οι αλιείς, αφού θα ζυγίζονται και ελέγχονται με αυστηρές διαδικασίες, θα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα σε υψικαμίνους για να καούν.
Αυτό συμβαίνει άλλωστε και στην Κύπρο, όπου το ψάρεμα του λαγοκέφαλου επιδοτείται με 4,73 ευρώ το κιλό: οι ψαράδες έχουν αναπτύξει μεθόδους για να συλλέγουν μαζικά λαγοκέφαλους. Όταν ψαρέψουν ικανό αριθμό, τους μεταφέρουν στην περιοχή της Κοφίνου, όπου ζυγίζονται και καίγονται σε ειδικό καυστήρα.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ανακοίνωση δέσμης μέτρων στήριξης των αλιέων από τον υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά, εκλαμβάνεται ως το «πρώτο βήμα». Το σχέδιο θέλει -σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς- οι επαγγελματίες αλιείς να «εκπαιδευτούν» στο ψάρεμα του λαγοκέφαλου, ελέγχοντας τον πληθυσμό του σε μόνιμη βάση (αφού θεωρείται αδύνατο να εξαφανιστούν τα ψάρια αυτού του είδους).
Η λύση αυτή θα είναι «μ’ ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια», αφού και θα παραμένει υπό έλεγχο και πίεση ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου στα ελληνικά νερά από τη συνεχή εξαλίευσή του και θα υπάρχει κίνητρο αλλά και «σανίδα σωτηρίας» για τους επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι περνούν δύσκολα λόγω της μείωσης του αριθμού των ψαριών και την αύξηση του κοστολογίου τους, αλλά και θα σταματήσει η υπεραλίευση άλλων ειδών που σήμερα βρίσκονται υπό πίεση.
Το τελευταίο αποτελεί και διαρκή στόχο επιστημονικών φορέων που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το θαλάσσιο περιβάλλον του Αιγαίου, αφού κινδυνεύουν με εξαφάνιση τα περισσότερα είδη των «ντόπιων» ψαριών που αποτελούν τη διατροφή της Μεσογείου εδώ και περισσότερα από 3.000 χρόνια…
Η υπεραλίευση έχει ευνοήσει την εξάπλωση του ξενικού είδους (και άλλων 1.000) στις ελληνικές θάλασσες, όπως και η θέρμανση των ωκεανών. Η σημερινή θερμοκρασία του Αιγαίου ευνοεί την αναπαραγωγή του λαγοκέφαλου, κάτι που δε συνέβαινε την περασμένη δεκαετία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Μαργαρίτης Σχοινάς υπογράμμισε ότι η ελληνική αλιεία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές πιέσεις, οι οποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, εκτός από την αύξηση του κόστους και τις παράνομες πρακτικές.
«Η ελληνική αλιεία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής και των παράνομων πρακτικών», ανέφερε ο υπουργός, ανακοινώνοντας τις επτά παρεμβάσεις για τη στήριξη της αλιείας, που διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με εκπροσώπους του κλάδου.
Εκτός από την πιλοτική επιδοτούμενη αλίευση του λαγοκέφαλου, ο υπουργός ανακοίνωσε την επιδότηση των καυσίμων για τους επαγγελματίες αλιείς στα 0,16 ευρώ το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και για τα 0,12 για τον Ιούνιο.
Επιπλέον, έρχεται μηχανισμός αποζημίωσης για τους επαγγελματίες που θα επηρεαστούν από περιορισμούς της αλιευτικής δραστηριότητας εντός των εθνικών θαλάσσιων πάρκων, καθώς και αλλαγές της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, την ενίσχυση επενδύσεων για νέα αλιευτικά σκάφη, ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας των επαγγελματιών αλιέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και αυστηρότερη εποπτεία της ερασιτεχνικής αλιείας.
Τέλος, εξορθολογίζεται το σύστημα κυρώσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αργία ενός αλιευτικού σκάφους δεν θα επιβάλλεται αυτομάτως, αλλά μόνο σε περίπτωση υποτροπής.
Μετά από την... επικήρυξη του ξενικού ψαριού με 5,33 ευρώ το κιλό για την εξαλίευσή του, η κυβέρνηση μελετά τον τρόπο με τον οποίο θα «μονιμοποιηθεί» η παροχή κινήτρου προς τους ψαράδες για να συνεχίσουν να ψαρεύουν τα λαγόψαρα, τα οποία ούτως ή άλλως δεν μπορούν να εξαλειφθούν.
Σε πρώτη φάση, έχει αποφασιστεί οι ποσότητες των λαγοκέφαλων που θα ψαρεύουν οι αλιείς, αφού θα ζυγίζονται και ελέγχονται με αυστηρές διαδικασίες, θα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα σε υψικαμίνους για να καούν.
Αυτό συμβαίνει άλλωστε και στην Κύπρο, όπου το ψάρεμα του λαγοκέφαλου επιδοτείται με 4,73 ευρώ το κιλό: οι ψαράδες έχουν αναπτύξει μεθόδους για να συλλέγουν μαζικά λαγοκέφαλους. Όταν ψαρέψουν ικανό αριθμό, τους μεταφέρουν στην περιοχή της Κοφίνου, όπου ζυγίζονται και καίγονται σε ειδικό καυστήρα.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ανακοίνωση δέσμης μέτρων στήριξης των αλιέων από τον υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά, εκλαμβάνεται ως το «πρώτο βήμα». Το σχέδιο θέλει -σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς- οι επαγγελματίες αλιείς να «εκπαιδευτούν» στο ψάρεμα του λαγοκέφαλου, ελέγχοντας τον πληθυσμό του σε μόνιμη βάση (αφού θεωρείται αδύνατο να εξαφανιστούν τα ψάρια αυτού του είδους).
Πώς θα γίνει αυτό;Η απάντηση είναι με την ανεύρεση χρήσεων του λαγοκέφαλου. Εάν προχωρήσει -που όλα δείχνουν πως έτσι θα γίνει- το πρόγραμμα του ΕΛΚΕΘΕ και του Δημόκριτου για την παραγωγή ιχθυάλευρου (χωρίς την τοξίνη, φυσικά) από τον λαγοκέφαλο, ενδέχεται να ανοίξει μια νέα αγορά. Καθώς τότε ιχθυοκαλλιέργειες θα μπορούσαν να αναλάβουν την «επιδότηση» των ψαράδων, αγοράζοντας το ιχθυάλευρο που θα φτιάχνεται από τους λαγοκέφαλους.
Η λύση αυτή θα είναι «μ’ ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια», αφού και θα παραμένει υπό έλεγχο και πίεση ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου στα ελληνικά νερά από τη συνεχή εξαλίευσή του και θα υπάρχει κίνητρο αλλά και «σανίδα σωτηρίας» για τους επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι περνούν δύσκολα λόγω της μείωσης του αριθμού των ψαριών και την αύξηση του κοστολογίου τους, αλλά και θα σταματήσει η υπεραλίευση άλλων ειδών που σήμερα βρίσκονται υπό πίεση.
Το τελευταίο αποτελεί και διαρκή στόχο επιστημονικών φορέων που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το θαλάσσιο περιβάλλον του Αιγαίου, αφού κινδυνεύουν με εξαφάνιση τα περισσότερα είδη των «ντόπιων» ψαριών που αποτελούν τη διατροφή της Μεσογείου εδώ και περισσότερα από 3.000 χρόνια…
Η υπεραλίευση έχει ευνοήσει την εξάπλωση του ξενικού είδους (και άλλων 1.000) στις ελληνικές θάλασσες, όπως και η θέρμανση των ωκεανών. Η σημερινή θερμοκρασία του Αιγαίου ευνοεί την αναπαραγωγή του λαγοκέφαλου, κάτι που δε συνέβαινε την περασμένη δεκαετία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Μαργαρίτης Σχοινάς υπογράμμισε ότι η ελληνική αλιεία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές πιέσεις, οι οποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, εκτός από την αύξηση του κόστους και τις παράνομες πρακτικές.
«Η ελληνική αλιεία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής και των παράνομων πρακτικών», ανέφερε ο υπουργός, ανακοινώνοντας τις επτά παρεμβάσεις για τη στήριξη της αλιείας, που διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με εκπροσώπους του κλάδου.
Εκτός από την πιλοτική επιδοτούμενη αλίευση του λαγοκέφαλου, ο υπουργός ανακοίνωσε την επιδότηση των καυσίμων για τους επαγγελματίες αλιείς στα 0,16 ευρώ το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και για τα 0,12 για τον Ιούνιο.
Επιπλέον, έρχεται μηχανισμός αποζημίωσης για τους επαγγελματίες που θα επηρεαστούν από περιορισμούς της αλιευτικής δραστηριότητας εντός των εθνικών θαλάσσιων πάρκων, καθώς και αλλαγές της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, την ενίσχυση επενδύσεων για νέα αλιευτικά σκάφη, ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας των επαγγελματιών αλιέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και αυστηρότερη εποπτεία της ερασιτεχνικής αλιείας.
Τέλος, εξορθολογίζεται το σύστημα κυρώσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αργία ενός αλιευτικού σκάφους δεν θα επιβάλλεται αυτομάτως, αλλά μόνο σε περίπτωση υποτροπής.
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