Νεαρός από το Καστελόριζο έσπασε το ρεκόρ: Ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους στον πανελλήνιο διαγωνισμό
ΕΛΛΑΔΑ
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Νεαρός από το Καστελόριζο έσπασε το ρεκόρ: Ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους στον πανελλήνιο διαγωνισμό

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 158 ψάρια από 15χρονο μαθητή στο Παλαιό Φάληρο – Ο διαγωνισμός έχει στόχο την ανάδειξη του προβλήματος με το ξενικό είδος στις ελληνικές θάλασσες

Νεαρός από το Καστελόριζο έσπασε το ρεκόρ: Ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους στον πανελλήνιο διαγωνισμό
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Ένα νέο εντυπωσιακό ρεκόρ καταγράφηκε στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό αλιείας λαγοκέφαλων, με έναν νεαρό από το Καστελόριζο να καταφέρνει να ψαρέψει 162 ψάρια, ξεπερνώντας την προηγούμενη επίδοση.

Ο διαγωνισμός, στον οποίο συμμετέχουν ψαράδες από διάφορες περιοχές της χώρας, έχει στόχο να αναδείξει το ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλεί ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επεκτατικό είδος που προκαλεί ζημιές στα δίχτυα και επηρεάζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Ο νεαρός από το Καστελόριζο αναδείχθηκε ανάμεσα στους νικητές της δεύτερης εβδομάδας στην παιδική κατηγορία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 158 λαγοκέφαλων, το οποίο είχε σημειώσει ένας 15χρονος μαθητής από το Παλαιό Φάληρο.

«Με τη δική σας προσπάθεια συμβάλλετε στην καταγραφή του προβλήματος και στην προστασία των ελληνικών θαλασσών», ανέφερε ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης, ο οποίος διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Γιατί είναι σημαντική η αλίευση του λαγοκέφαλου

Ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο προβληματικά ξενικά είδη που έχουν εμφανιστεί στη Μεσόγειο, καθώς εξαπλώνεται γρήγορα και ανταγωνίζεται τα αυτόχθονα είδη.

Σύμφωνα με εκτίμηση που είχε παρουσιάσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, ένας θηλυκός λαγοκέφαλος μπορεί να γεννήσει εκατοντάδες χιλιάδες αυγά κάθε χρόνο, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τον έλεγχο του πληθυσμού του.

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Η αλίευσή του δεν μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη εξαφάνιση του είδους, ωστόσο συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσής του σε τοπικό επίπεδο.
Νεαρός από το Καστελόριζο έσπασε το ρεκόρ: Ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους στον πανελλήνιο διαγωνισμό

Συγκεκριμένα, η απομάκρυνση λαγοκέφαλων από τη θάλασσα:
- μειώνει τον αριθμό των ψαριών που μπορούν να αναπαραχθούν σε μία περιοχή,
- περιορίζει το τοπικό αναπαραγωγικό δυναμικό του είδους,
- ασκεί πίεση στον πληθυσμό του ξενικού αυτού εισβολέα,
- μειώνει την επιβάρυνση για τα αυτόχθονα ψάρια και τα υπόλοιπα θαλάσσια είδη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες δράσεις δεν αποτελούν οριστική λύση, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στην καθυστέρηση της επανεμφάνισης μεγάλων πληθυσμών λαγοκέφαλου σε συγκεκριμένες περιοχές.
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