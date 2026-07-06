Ο υπερτυφώνας Μπάβι «χτύπησε» το νησί Ρότα των ΗΠΑ με ανέμους 290 χλμ/ώρα προκαλώντας μεγάλες καταστροφές

Φόβοι ότι το νησί θα μείνει ακατοίκητο για εβδομάδες - Σε ετοιμότητα Γκουάμ και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης





«Υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες εδώ», είπε η Λου Ροσάριο, εκπρόσωπος του κέντρου επιχειρήσεων στον δήμο. «Ορισμένοι αναφέρουν ήδη μεγάλες ζημιές», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.







Το λεγόμενο μάτι του συστήματος αυτού «περνά από τη νήσο Ρότα», ανέφερε νωρίτερα η NWS, κάνοντας λόγο για ανέμους ως και 290 χιλιομέτρων την ώρα.



Η Ρότα, το νοτιότερο νησί των Βόρειων Μαριανών, έχει περίπου 1.500 κατοίκους.







Ο υπερτυφώνας, ισοδύναμος με κυκλώνα κατηγορίας 5, συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν ως και τα 350 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με ειδικευμένο κέντρο προειδοποίησης.



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Μεγάλο μέρος της νήσου θα είναι αδύνατο να κατοικηθεί «για εβδομάδες, αν όχι περισσότερο», προειδοποίησε η NWS. Κατοικίες που δεν είναι κατασκευασμένες από μπετόν και δεν έχουν ενισχυθεί «καταστραφούν», πολλές «ολοσχερώς», πρόσθεσε.



Προέβλεπε ακόμη κύματα ύψους 10,7 μέτρων και «εξαιρετικά επικίνδυνες» συνθήκες στη θάλασσα.



υπερτυφώνας Μπάβι προκάλεσε ήδη «μεγάλες ζημιές» στη νήσο Ρότα, στο αμερικανικό αρχιπέλαγος των Μαριανών, στον Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά «σφοδρούς ανέμους» και «πλημμύρες».«Υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες εδώ», είπε η Λου Ροσάριο, εκπρόσωπος του κέντρου επιχειρήσεων στον δήμο. «Ορισμένοι αναφέρουν ήδη μεγάλες ζημιές», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) είχε προειδοποιήσει πως απειλούνταν « καταστροφικές ζημιές », έκανε λόγο για «κατάσταση θανατηφόρου κινδύνου».Το λεγόμενο μάτι του συστήματος αυτού «περνά από τη νήσο Ρότα», ανέφερε νωρίτερα η NWS, κάνοντας λόγο για ανέμους ως και 290 χιλιομέτρων την ώρα.Η Ρότα, το νοτιότερο νησί των Βόρειων Μαριανών, έχει περίπου 1.500 κατοίκους.Ο υπερτυφώνας, ισοδύναμος με κυκλώνα κατηγορίας 5, συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν ως και τα 350 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με ειδικευμένο κέντρο προειδοποίησης.Μεγάλο μέρος της νήσου θα είναι αδύνατο να κατοικηθεί «για εβδομάδες, αν όχι περισσότερο», προειδοποίησε η NWS. Κατοικίες που δεν είναι κατασκευασμένες από μπετόν και δεν έχουν ενισχυθεί «καταστραφούν», πολλές «ολοσχερώς», πρόσθεσε.Προέβλεπε ακόμη κύματα ύψους 10,7 μέτρων και «εξαιρετικά επικίνδυνες» συνθήκες στη θάλασσα.

«Αν συνεργαστούμε και πάρουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις, μπορούμε να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας και την κοινότητά μας. Προσευχόμαστε για την ασφάλεια των πολιτών μας», σχολίασε η Όμπρι Χόκογκ, η δήμαρχος στη Ρότα.



Το νησί βρίσκεται κοντά στο Γκουάμ, επίσης αμερικανικό έδαφος, με 170.000 κατοίκους.







Οι Βόρειες Μαριάνες (40.000 κάτοικοι) είχαν ήδη δοκιμαστεί σκληρά τον Απρίλιο από τον υπερτυφώνα Σινλάκου, ο οποίος έκοψε την ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ξερίζωσε δέντρα, ανέτρεψε οχήματα και παρέσυρε οροφές κτιρίων.



Χθες η κίνηση των αυτοκινήτων ήταν ελάχιστη στο Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες. Η αστυνομία έκανε περιπολίες και συνιστούσε επαγρύπνηση. Ομάδες της πολιτικής προστασίας και η ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονταν επί ποδός στο Γκουάμ, όπου σε κέντρο διανομής στάλθηκαν 1,1 εκατ. λίτρα πόσιμου νερού, 1,2 εκατ. έτοιμα γεύματα, 6.700 κλίνες εκστρατείας και 90 γεννήτριες.



Άνοιξαν εξάλλου πέντε κέντρα υποδοχής πληγέντων με δυναμικότητα 1.900 θέσεων.



Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που εκδηλώνεται κατά κανόνα κάθε δύο ως επτά χρόνια και διαρκεί εννιά ως δώδεκα μήνες, εκδηλώνεται ήδη στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό.



Το φαινόμενο αυτό ανεβάζει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια των υδάτων στον κεντρικό και στον ανατολικό Ειρηνικό στο ύψος του ισημερινού, μεταβάλλοντας το καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχών και αλλάζοντας το κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα, προκαλώντας ακραία και καταστροφικά καιρικά φαινόμενα.