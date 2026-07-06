Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Η Porsche εξετάζει περικοπή έως και 4.000 επιπλέον θέσεων εργασίας
Η Porsche εξετάζει περικοπή έως και 4.000 επιπλέον θέσεων εργασίας
Οι νέες μειώσεις προσωπικού ενδέχεται να αφορούν διοικητικές υπηρεσίες και το τμήμα ανάπτυξης στη Γερμανία
Ως και 4.000 θέσεις εργασίας επιπλέον ενδέχεται να περικόψει η γερμανική κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων Porsche, πέρα από όσες είχαν ανακοινωθεί ήδη, ανέφερε στο χθεσινό της φύλλο η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.
Κατά το ρεπορτάζ του εντύπου, οι περικοπές θα πλήξουν ιδίως το διοικητικό και το διαχειριστικό τμήμα της εταιρείας, ενώ εξετάζεται επίσης η περικοπή ως και του 30% των εργαζομένων στο τμήμα ανάπτυξης στη Βάισαχ, βορειοδυτικά της Στουτγάρδης.
Εκπρόσωπος της εταιρείας απέφυγε να επιβεβαιώσει συγκεκριμένους αριθμούς ερωτηθείς σχετικά από το Γερμανικό Πρακτορείο, κάνοντας λόγο για μελλοντική απόφαση που ακόμη συζητείται από τη διοίκηση και εκπροσώπους των εργαζομένων για την εξοικονόμηση κόστους.
Ήδη είχαν ανακοινωθεί εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας τον Μάρτιο, πέρα από ένα αρχικό πακέτο. Περίπου 1.900 θέσεις αναμένεται να καταργηθούν στην περιοχή της Στουτγάρδης ως το 2029· οι συμβάσεις άλλων περίπου 2.000 υπαλλήλων έληξαν. Τον Μάιο εξάλλου, η Porsche ανακοίνωσε πως κλείνει τρεις θυγατρικές της, κάτι που πλήττει άλλους 500 υπαλλήλους της.
Το 2025, η εταιρεία απασχολούσε λίγους λιγότερους από 42.000 εργαζόμενους σε παγκόσμια κλίμακα.
Κατά το ρεπορτάζ του εντύπου, οι περικοπές θα πλήξουν ιδίως το διοικητικό και το διαχειριστικό τμήμα της εταιρείας, ενώ εξετάζεται επίσης η περικοπή ως και του 30% των εργαζομένων στο τμήμα ανάπτυξης στη Βάισαχ, βορειοδυτικά της Στουτγάρδης.
Εκπρόσωπος της εταιρείας απέφυγε να επιβεβαιώσει συγκεκριμένους αριθμούς ερωτηθείς σχετικά από το Γερμανικό Πρακτορείο, κάνοντας λόγο για μελλοντική απόφαση που ακόμη συζητείται από τη διοίκηση και εκπροσώπους των εργαζομένων για την εξοικονόμηση κόστους.
Ήδη είχαν ανακοινωθεί εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας τον Μάρτιο, πέρα από ένα αρχικό πακέτο. Περίπου 1.900 θέσεις αναμένεται να καταργηθούν στην περιοχή της Στουτγάρδης ως το 2029· οι συμβάσεις άλλων περίπου 2.000 υπαλλήλων έληξαν. Τον Μάιο εξάλλου, η Porsche ανακοίνωσε πως κλείνει τρεις θυγατρικές της, κάτι που πλήττει άλλους 500 υπαλλήλους της.
Το 2025, η εταιρεία απασχολούσε λίγους λιγότερους από 42.000 εργαζόμενους σε παγκόσμια κλίμακα.
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