Προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ: Πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν
ΚΟΣΜΟΣ
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Προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ: Πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών

Προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ: Πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν
Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία, η οποία έχει ήδη αναλάβει τις προετοιμασίες ασφαλείας και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης.

Το πρόγραμμα προβλέπει ως πρώτη επίσημη στάση του Αμερικανού προέδρου το Ανιτκαμπίρ, το μαυσωλείο του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου θα αποτίσει φόρο τιμής. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο  Τούρκος πρόεδρος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών, με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο Πρόεδροι να προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις, ενώ δεν αποκλείεται και η υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας.

Παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο ATO Congresium το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, με τη συμμετοχή αξιωματούχων του ΝΑΤΟ, κυβερνητικών εκπροσώπων και κορυφαίων εταιρειών του αμυντικού τομέα. Στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση νέων συνεργασιών και εξοπλιστικών προγραμμάτων.

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