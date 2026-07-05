Μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία: Δεκάδες χιλιάδες τα καμένα στρέμματα
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Μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία: Δεκάδες χιλιάδες τα καμένα στρέμματα

Οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρασία μετά τους ισχυρούς καύσωνες των τελευταίων εβδομάδων κάνουν την αντιμετώπιση των μετώπων δύσκολη

Μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία: Δεκάδες χιλιάδες τα καμένα στρέμματα
Μια πυρκαγιά που έχει κάψει πάνω από 13.000 στρέμματα στη νότια Γαλλία, όπως και άλλες δύο υπό έλεγχο στην Ισπανία και την Πορτογαλία σηματοδοτούν την έναρξη της περιόδου των πυρκαγιών στη νότια Ευρώπη η οποία ταλανίζεται από την ξηρασία και τον καύσωνα.

Στη Γαλλία, στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων, στα νότια, περίπου 13.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από τη φωτιά, που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά σε δύσβατη ορεινή περιοχή, πλησίον του Όρους Κανιγκού.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω του βορειοδυτικού ανέμου που ενισχύεται και της έντονης ζέστης.

«Αρχίσαμε να βλέπουμε τον καπνό γύρω στις 22.30 τοπική ώρα, κατόπιν εξαπλωνόταν ολοένα και περισσότερο. Κάποιος από τη δημοτική αρχή μας χτύπησε την πόρτα γύρω στη 01.00 το πρωί για να μας πει να φύγουμε. Υπήρχαν παντού πυροσβεστικά οχήματα, η οσμή του καμένου μας κατέκλυσε», περιέγραψε γυναίκα η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την οικία της στο Ιλ σιρ Τετ.

Μαζί με τη μητέρα της, τον γιο της και τα τρία σκυλιά τους, εγκαταστάθηκε σε ένα γήπεδο, όπου οδηγήθηκαν όσοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περίπου 700 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς από το πρωί, με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Η φωτιά ξεκίνησε την ώρα που ο νομός των Ανατολικών Πυρηναίων, μαζί με άλλους έξι στη Γαλλία, τέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές με τον υδράργυρο να αναμένεται να ανέλθει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, μία εβδομάδα έπειτα από έναν ιστορικό καύσωνα.

Και άλλα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν στη νότια Γαλλία νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, να διατυπώνει την ανησυχία του, όπως δήλωσε, μπροστά σε μια περίοδο πυρκαγιών που ξεκίνησε «έναν μήνα νωρίτερα».

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Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ωστόσο η εξέλιξή τους ευνοήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μια φωτιά που ξεκίνησε στην Ισπανία, κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα. Οριοθετήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Εντούτοις, όπως ανέφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αναμένεται μια «περίπλοκη ημέρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολυάριθμων εστιών καπνού».

Το μεσημέρι, οι αρχές ήραν την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχαν επιβάλει σε περίπου 10 κοινότητες γύρω από το Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, κοντά στη Ζιρόνα, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου, επιτρέποντας στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά οφείλεται πιθανόν σε αμέλεια και ένας άνθρωπος τέθηκε υπό κράτηση.

Στη βόρεια Πορτογαλία, μια σημαντική δασική πυρκαγιά καίει εδώ και τρεις ημέρες στη Βουζέλα, στο Βιζέου. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, όμως «η κατάσταση εξελίσσεται ευνοϊκά» σήμερα, σύμφωνα με τις Αρχές που εκτιμούν πως περίπου το 80% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο.

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