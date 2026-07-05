Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Πορτογαλία: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας
Πορτογαλία: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας
Σε 3 ημέρες καταστράφηκαν τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης - Έξι περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Πορτογαλίας κατάφεραν να οριοθετήσουν περίπου το 80% της περιμέτρου μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, που κατέστρεψε σε τρεις ημέρες τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η πορτογαλική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
«Η κατάσταση εξελίσσεται ευνοϊκά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) o Ζοζέ Κόστα, αξιωματούχος της αρχής Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας.
«Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη περίμετρο, διότι η φωτιά διένυσε 35 χλμ μεταξύ του σημείου εκκίνησής της και της τρέχουσας θέσης της και υπάρχουν ακόμη ορισμένες εστίες, όμως το μεγαλύτερο μέρος της έχει τεθεί υπό έλεγχο», διευκρίνισε.
Με τη συνδρομή περισσότερων από 400 πυροσβεστικών οχημάτων, δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων, περίπου 1.200 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην κοινότητα Βουζέλα, στο Βιζέου.
Η Πορτογαλία ενεργοποίησε την Παρασκευή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για να λάβει επιπλέον ενισχύσεις. Η Ισπανία έστειλε επιτόπου, από χθες, ένα στρατιωτικό απόσπασμα με περίπου 100 άτομα και ένα αεροσκάφος τύπου Canadair.
Η Ιταλία έστειλε άλλα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που αναμένεται να λάβουν μέρος στις επιχειρήσεις από σήμερα, σύμφωνα με την πορτογαλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας.
Έχοντας πληγεί από ένα σφοδρό κύμα καύσωνα από την Τετάρτη, η Πορbτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη τις τελευταίες ημέρες με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, με απολογισμό τουλάχιστον 9 τραυματίες, εκ των οποίων δύο πολίτες που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Σήμερα, έξι περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η κατάσταση εξελίσσεται ευνοϊκά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) o Ζοζέ Κόστα, αξιωματούχος της αρχής Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας.
«Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη περίμετρο, διότι η φωτιά διένυσε 35 χλμ μεταξύ του σημείου εκκίνησής της και της τρέχουσας θέσης της και υπάρχουν ακόμη ορισμένες εστίες, όμως το μεγαλύτερο μέρος της έχει τεθεί υπό έλεγχο», διευκρίνισε.
Με τη συνδρομή περισσότερων από 400 πυροσβεστικών οχημάτων, δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων, περίπου 1.200 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην κοινότητα Βουζέλα, στο Βιζέου.
Η Πορτογαλία ενεργοποίησε την Παρασκευή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για να λάβει επιπλέον ενισχύσεις. Η Ισπανία έστειλε επιτόπου, από χθες, ένα στρατιωτικό απόσπασμα με περίπου 100 άτομα και ένα αεροσκάφος τύπου Canadair.
Η Ιταλία έστειλε άλλα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που αναμένεται να λάβουν μέρος στις επιχειρήσεις από σήμερα, σύμφωνα με την πορτογαλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας.
Έχοντας πληγεί από ένα σφοδρό κύμα καύσωνα από την Τετάρτη, η Πορbτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη τις τελευταίες ημέρες με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, με απολογισμό τουλάχιστον 9 τραυματίες, εκ των οποίων δύο πολίτες που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Σήμερα, έξι περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ
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