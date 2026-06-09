OpenAI: Ο Σαμ Άλτμαν κατέθεσε εμπιστευτική αίτηση για δημόσια εγγραφή δισεκατομμυρίων
OpenAI: Ο Σαμ Άλτμαν κατέθεσε εμπιστευτική αίτηση για δημόσια εγγραφή δισεκατομμυρίων
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Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, κατέθεσε εμπιστευτικά αίτηση για δημόσια εγγραφή (IPO), ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που στρέφονται στις κεφαλαιαγορές για να χρηματοδοτήσουν τα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξής τους.
Η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν υπέβαλε τα σχετικά έγγραφα στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η OpenAI συνεργάζεται με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley για μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.
Ωστόσο, οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες του σχεδίου ενδέχεται να αλλάξουν. Η OpenAI ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής.
«Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη πότε θα προχωρήσουμε. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, καθώς υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να υλοποιήσουμε ευκολότερα ως ιδιωτική εταιρεία. Πρόκειται για μια σύνθετη εξίσωση επιλογών, αλλά η κατάθεση μάς δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε ταχύτερα προς τις δημόσιες αγορές, αν αυτό αποδειχθεί η καλύτερη λύση», ανέφερε η εταιρεία.
Παράλληλα, η OpenAI σχεδιάζει μέσα στις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσει σε πώληση μετοχών προς υφιστάμενους επενδυτές, προσφέροντας ρευστότητα στους εργαζομένους της πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.
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Η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν υπέβαλε τα σχετικά έγγραφα στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η OpenAI συνεργάζεται με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley για μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.
Ωστόσο, οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες του σχεδίου ενδέχεται να αλλάξουν. Η OpenAI ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής.
«Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη πότε θα προχωρήσουμε. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, καθώς υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να υλοποιήσουμε ευκολότερα ως ιδιωτική εταιρεία. Πρόκειται για μια σύνθετη εξίσωση επιλογών, αλλά η κατάθεση μάς δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε ταχύτερα προς τις δημόσιες αγορές, αν αυτό αποδειχθεί η καλύτερη λύση», ανέφερε η εταιρεία.
Παράλληλα, η OpenAI σχεδιάζει μέσα στις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσει σε πώληση μετοχών προς υφιστάμενους επενδυτές, προσφέροντας ρευστότητα στους εργαζομένους της πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.
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