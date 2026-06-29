Τουλάχιστον 8 τραυματίες από έκρηξη σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου στη Βενεζουέλα
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Βενεζουέλα Έκρηξη Πετρέλαιο

Τουλάχιστον 8 τραυματίες από έκρηξη σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου στη Βενεζουέλα

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν ιατρική περίθαλψη

Τουλάχιστον 8 τραυματίες από έκρηξη σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου στη Βενεζουέλα
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που διαχειρίζεται η δημόσια εταιρεία Petroleos de Venezula (PDVSA) στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας, τόνισαν πηγές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις πηγές και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η PDVSA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

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