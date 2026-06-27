Βίντεο από drone αποτυπώνουν τον όλεθρο στη Βενεζουέλα, πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς

Αγώνας δρόμου στα ερείπια, καθώς το καθοριστικό «παράθυρο» για την ανεύρεση επιζώντων κοντεύει να κλείσει - Κυκλοφοριακή συμφόρηση και λεηλασίες προκαλούν χάος στις πληγείσες περιοχές - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες προσώπων που έχασαν δεκάδες συγγενείς