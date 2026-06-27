Γυναίκα γέννησε μέσα στα ερείπια μετά τον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο

Μια συγκλονιστική ιστορία μέσα από την καταστροφή που προκάλεσε ο διπλός φονικός σεισμός στη Βενεζουέλα κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς γυναίκα έφερε στον κόσμο το παιδί της μέσα στα ερείπια, με τη βοήθεια διασωστών και εθελοντών