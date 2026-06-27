Γυναίκα γέννησε μέσα στα ερείπια μετά τον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός Γέννα

Γυναίκα γέννησε μέσα στα ερείπια μετά τον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο

Μια συγκλονιστική ιστορία μέσα από την καταστροφή που προκάλεσε ο διπλός φονικός σεισμός στη Βενεζουέλα κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς γυναίκα έφερε στον κόσμο το παιδί της μέσα στα ερείπια, με τη βοήθεια διασωστών και εθελοντών

Γυναίκα γέννησε μέσα στα ερείπια μετά τον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα, δείτε βίντεο
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Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της από τον φονικό διπλό σεισμό, ωστόσο μέσα από τα συντρίμμια και την καταστροφή αναδύονται ιστορίες που συγκινούν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Μία από αυτές αφορά μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά αλλά και από βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γέννησε το παιδί της μέσα στα ερείπια, έχοντας στο πλευρό της διασώστες που έσπευσαν να τη βοηθήσουν.


Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο τοκετός ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Όπως αναφέρεται, στο σημείο δεν υπήρχαν γιατροί, ηλεκτρικό ρεύμα ή ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, με τους εθελοντές και τους διασώστες να καταφέρνουν να ξεγεννήσουν το μωρό χρησιμοποιώντας μόνο δέσμες φωτός από φακούς.

Οι εικόνες και οι πληροφορίες από το περιστατικό προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες από διάφορες χώρες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς τη μητέρα, το νεογέννητο παιδί και τους ανθρώπους που βοήθησαν στη γέννα.

«Ο Θεός να ευλογεί αυτή τη μητέρα, το παιδί της και όλους όσοι τη βοήθησαν», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, σε ένα από τα πολλά μηνύματα που αναρτήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της μητέρας και του βρέφους παραμένουν περιορισμένες. Ωστόσο, το περιστατικό έχει αποκτήσει ιδιαίτερο συμβολισμό για πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη χώρα.

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Όπως σχολίασε ένας ακόμη χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, «το μήνυμα που προκύπτει από το βίντεο είναι ότι ακόμη και μέσα στα ερείπια η ζωή συνεχίζεται».
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