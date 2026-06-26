Ποινές κάθειρξης ως και 18 έτη στους υπεύθυνους για τον θάνατο της τετραμελούς οικογένειας τουριστών στην Τουρκία
Ποινές κάθειρξης ως και 18 έτη στους υπεύθυνους για τον θάνατο της τετραμελούς οικογένειας τουριστών στην Τουρκία
Οι γονείς και τα δύο μικρά παιδιά είχαν ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη από τη Γερμανία τον Νοέμβριο του 2025 - Πέθαναν από δημητηρίαση, η οποία προήλθε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από παολύμανση που έγινε στο ξενοδοχείο τους
Τις ποινές των εμπλεκόμενων στην υπόθεση του θανάτου της τετραμελούς οικογένειας Μπετζέκ, η οποία είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Τουρκία για διακοπές και κατέληξε να χάσει τη ζωή της έπειτα από δηλητηρίαση που προκλήθηκε από απολύμανση στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, γνωστοποίησε το κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή.
Συγκεκριμένα, το δικαστήριο καταδίκασε τον ιδιοκτήτη εταιρείας απεντομώσεων και τον γιο του, Σερκάν Κισί, σε 18 χρόνια κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση καλής διαγωγής. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε η οικογένεια, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση, ενώ ο υπεύθυνος της απολύμανσης σε 12 χρόνια, 2 μήνες και 20 ημέρες. Οι δύο εργαζόμενοι του ξενοδοχείου που είχαν εμπλοκή, απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.
Η οικογένεια Μπετζέκ, που είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές και διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 13 Νοεμβρίου 2025 με συμπτώματα δηλητηρίασης. Η μητέρα Τσιγντέμ Μπετζέκ, ο πατέρας Σερβέτ και τα δύο παιδιά τους, Καντίρ Μουχαμμέτ, 6 ετών, και Μασάλ, 3 ετών, κατέληξαν λίγες ώρες αργότερα.
Μετά την έρευνα, ασκήθηκαν διώξεις για «πρόκληση θανάτου από αμέλεια πολλών ατόμων», με ποινές που έφταναν έως τα 22,5 έτη κάθειρξης.
Στη δίκη, οι κατηγορούμενοι και οι συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν τις θέσεις τους μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.
Η μητέρα της Τσιγντέμ Μπετζέκ και γιαγιά των παιδιών, Αϊσού Τσελίκ, απευθύνθηκε στους κατηγορούμενους λέγοντας: «Να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Από τη μέρα που τους θάψαμε, κι εμείς πεθάναμε. Τι έφταιξαν τα παιδιά μου; Στο σπίτι μου δεν μαγειρεύουμε πια. Ήταν σαν λουλούδι η κόρη μου. Άξιζε αυτό για τα χρήματα;».
Ο πατέρας, Μουσταφά Τσελίκ, δήλωσε ότι εμπιστεύεται την τουρκική δικαιοσύνη και ζήτησε τη μέγιστη ποινή για τους υπεύθυνους.
Συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν επίσης τις αυστηρότερες δυνατές ποινές, με τον παππού της οικογένειας να εκφράζει την οργή του και να ζητά οι κατηγορούμενοι «να νιώσουν τον πόνο της απώλειας».
Συγκεκριμένα, το δικαστήριο καταδίκασε τον ιδιοκτήτη εταιρείας απεντομώσεων και τον γιο του, Σερκάν Κισί, σε 18 χρόνια κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση καλής διαγωγής. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε η οικογένεια, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση, ενώ ο υπεύθυνος της απολύμανσης σε 12 χρόνια, 2 μήνες και 20 ημέρες. Οι δύο εργαζόμενοι του ξενοδοχείου που είχαν εμπλοκή, απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.
Böcek ailesi’nin feryadı salonu gözyaşlarına boğdu— Mega Haber (@megahaberresmi) June 26, 2026
Böcek Ailesi’nin Yürek Dağlayan İsyanı, “Çocuğum Sağ Olsaydı Şimdi İzne Gelecekti” ifadeleri dikkat çekti.
Mahkeme ilaç firması sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı’yı 18’er yıl hapis verdi.https://t.co/vRu6QAS4q4 pic.twitter.com/K52A8mXgWp
Η οικογένεια Μπετζέκ, που είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές και διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 13 Νοεμβρίου 2025 με συμπτώματα δηλητηρίασης. Η μητέρα Τσιγντέμ Μπετζέκ, ο πατέρας Σερβέτ και τα δύο παιδιά τους, Καντίρ Μουχαμμέτ, 6 ετών, και Μασάλ, 3 ετών, κατέληξαν λίγες ώρες αργότερα.
Μετά την έρευνα, ασκήθηκαν διώξεις για «πρόκληση θανάτου από αμέλεια πολλών ατόμων», με ποινές που έφταναν έως τα 22,5 έτη κάθειρξης.
Στη δίκη, οι κατηγορούμενοι και οι συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν τις θέσεις τους μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.
◼️ Zehirlenen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 4 sanığa hapis cezası— Kısa Dalga (@kisadalgamedya) June 26, 2026
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek ölen anne Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak'ın, “bilinçli… pic.twitter.com/8y98Qqlwlu
Η μητέρα της Τσιγντέμ Μπετζέκ και γιαγιά των παιδιών, Αϊσού Τσελίκ, απευθύνθηκε στους κατηγορούμενους λέγοντας: «Να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Από τη μέρα που τους θάψαμε, κι εμείς πεθάναμε. Τι έφταιξαν τα παιδιά μου; Στο σπίτι μου δεν μαγειρεύουμε πια. Ήταν σαν λουλούδι η κόρη μου. Άξιζε αυτό για τα χρήματα;».
Ο πατέρας, Μουσταφά Τσελίκ, δήλωσε ότι εμπιστεύεται την τουρκική δικαιοσύνη και ζήτησε τη μέγιστη ποινή για τους υπεύθυνους.
Συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν επίσης τις αυστηρότερες δυνατές ποινές, με τον παππού της οικογένειας να εκφράζει την οργή του και να ζητά οι κατηγορούμενοι «να νιώσουν τον πόνο της απώλειας».
Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ευθύνες τους, υποστηρίζοντας ότι οι θάνατοι δεν προκλήθηκαν από την απολύμανση και ότι υπήρξαν αντιφάσεις στις πραγματογνωμοσύνες. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ανέφερε ότι η απολύμανση έγινε με τη συγκατάθεσή του και ότι δεν γνώριζε τον κίνδυνο του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος, ενώ άλλοι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι δεν εμπλέκονταν ή βρίσκονταν μακριά από το περιστατικό.
Το δικαστήριο τελικά έκρινε ένοχους τέσσερις από τους κατηγορούμενους, επιβάλλοντας βαριές ποινές κάθειρξης, ενώ δύο απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.
Το δικαστήριο τελικά έκρινε ένοχους τέσσερις από τους κατηγορούμενους, επιβάλλοντας βαριές ποινές κάθειρξης, ενώ δύο απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.
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