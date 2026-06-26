Ποινές κάθειρξης ως και 18 έτη στους υπεύθυνους για τον θάνατο της τετραμελούς οικογένειας τουριστών στην Τουρκία

Οι γονείς και τα δύο μικρά παιδιά είχαν ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη από τη Γερμανία τον Νοέμβριο του 2025 - Πέθαναν από δημητηρίαση, η οποία προήλθε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από παολύμανση που έγινε στο ξενοδοχείο τους

Γερμανία στην Τουρκία για διακοπές και κατέληξε να χάσει τη ζωή της έπειτα από δηλητηρίαση που προκλήθηκε από απολύμανση στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, γνωστοποίησε το κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή.



Συγκεκριμένα, το δικαστήριο καταδίκασε τον ιδιοκτήτη εταιρείας απεντομώσεων και τον γιο του, Σερκάν Κισί, σε 18 χρόνια κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση καλής διαγωγής. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε η οικογένεια, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση, ενώ ο υπεύθυνος της απολύμανσης σε 12 χρόνια, 2 μήνες και 20 ημέρες. Οι δύο εργαζόμενοι του ξενοδοχείου που είχαν εμπλοκή, απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.







Η οικογένεια Μπετζέκ, που είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές και διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 13 Νοεμβρίου 2025 με συμπτώματα δηλητηρίασης. Η μητέρα Τσιγντέμ Μπετζέκ, ο πατέρας Σερβέτ και τα δύο παιδιά τους, Καντίρ Μουχαμμέτ, 6 ετών, και Μασάλ, 3 ετών, κατέληξαν λίγες ώρες αργότερα.







Στη δίκη, οι





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Η μητέρα της Τσιγντέμ Μπετζέκ και γιαγιά των παιδιών, Αϊσού Τσελίκ, απευθύνθηκε στους κατηγορούμενους λέγοντας: «Να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Από τη μέρα που τους θάψαμε, κι εμείς πεθάναμε. Τι έφταιξαν τα παιδιά μου; Στο σπίτι μου δεν μαγειρεύουμε πια. Ήταν σαν λουλούδι η κόρη μου. Άξιζε αυτό για τα χρήματα;».



Ο πατέρας, Μουσταφά Τσελίκ, δήλωσε ότι εμπιστεύεται την τουρκική δικαιοσύνη και ζήτησε τη μέγιστη ποινή για τους υπεύθυνους.



Συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν επίσης τις αυστηρότερες δυνατές ποινές, με τον παππού της οικογένειας να εκφράζει την οργή του και να ζητά οι κατηγορούμενοι «να νιώσουν τον πόνο της απώλειας».



Τις ποινές των εμπλεκόμενων στην υπόθεση του θανάτου της τετραμελούς οικογένειας Μπετζέκ , η οποία είχε ταξιδέψει από τηστηνγια διακοπές και κατέληξε να χάσει τη ζωή της έπειτα από δηλητηρίαση που προκλήθηκε από απολύμανση στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, γνωστοποίησε το κακουργιοδικείοτην Παρασκευή.Συγκεκριμένα, το δικαστήριο καταδίκασε τον ιδιοκτήτη εταιρείας απεντομώσεων και τον γιο του,, σε 18 χρόνια κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση καλής διαγωγής. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε η οικογένεια, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση, ενώ ο υπεύθυνος της απολύμανσης σε 12 χρόνια, 2 μήνες και 20 ημέρες. Οι δύο εργαζόμενοι του ξενοδοχείου που είχαν εμπλοκή, απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.Η οικογένεια, που είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές και διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 13 Νοεμβρίου 2025 με συμπτώματα δηλητηρίασης. Η μητέραο πατέραςκαι τα δύο παιδιά τους,, 6 ετών, και, 3 ετών, κατέληξαν λίγες ώρες αργότερα.Μετά την έρευνα, ασκήθηκαν διώξεις για «πρόκληση θανάτου από αμέλεια πολλών ατόμων», με ποινές που έφταναν έως τα 22,5 έτη κάθειρξης.Στη δίκη, οι κατηγορούμενοι και οι συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν τις θέσεις τους μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.Η μητέρα τηςκαι γιαγιά των παιδιών,, απευθύνθηκε στους κατηγορούμενους λέγοντας: «Να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Από τη μέρα που τους θάψαμε, κι εμείς πεθάναμε. Τι έφταιξαν τα παιδιά μου; Στο σπίτι μου δεν μαγειρεύουμε πια. Ήταν σαν λουλούδι η κόρη μου. Άξιζε αυτό για τα χρήματα;».Ο πατέρας,, δήλωσε ότι εμπιστεύεται την τουρκική δικαιοσύνη και ζήτησε τη μέγιστη ποινή για τους υπεύθυνους.Συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν επίσης τις αυστηρότερες δυνατές ποινές, με τον παππού της οικογένειας να εκφράζει την οργή του και να ζητά οι κατηγορούμενοι «να νιώσουν τον πόνο της απώλειας».

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ευθύνες τους, υποστηρίζοντας ότι οι θάνατοι δεν προκλήθηκαν από την απολύμανση και ότι υπήρξαν αντιφάσεις στις πραγματογνωμοσύνες. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ανέφερε ότι η απολύμανση έγινε με τη συγκατάθεσή του και ότι δεν γνώριζε τον κίνδυνο του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος, ενώ άλλοι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι δεν εμπλέκονταν ή βρίσκονταν μακριά από το περιστατικό.



Το δικαστήριο τελικά έκρινε ένοχους τέσσερις από τους κατηγορούμενους, επιβάλλοντας βαριές ποινές κάθειρξης, ενώ δύο απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.