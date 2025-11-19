Η δηλητηρίαση από απεντόμωση το βασικό σενάριο για την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Τουρκία

Ο υπάλληλος της εταιρείας, κατέθεσε ότι είχε πραγματοποιήσει απεντόμωση στο ίδιο ξενοδοχείο και τον περασμένο Αύγουστο, ενώ την ημέρα του συμβάντος είχε ψεκάσει δωμάτιο με συγκεκριμένα σκευάσματα, αναφέροντας ότι είχε σφραγίσει τις πόρτες με ταινία ώστε να μην διαρρεύσει η μυρωδιά. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας υποστήριξε από την πλευρά του ότι δραστηριοποιούνται εδώ και έξι χρόνια, αλλά δεν έχει καμία εκπαιδευτική πιστοποίηση, δηλώνοντας: «Δεν θυμάμαι από πού αγόρασα τα φάρμακα. Η εταιρεία μου δεν έχει καμία ευθύνη».