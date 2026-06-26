Να φύγει το Ισραήλ χωρίς όρους από τον Λίβανο, ζήτησε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ: «Δήλωση ήττας για ΗΠΑ η συμφωνία με Ιράν»

«Το Ισραήλ πρέπει να φύγει ταπεινωμένο και ηττημένο, και αυτό θα συμβεί» τόνισε ο Ναΐμ Κασέμ σε διάγγελμά του, στη διάρκεια σιιτικής γιορτής

Το Ισραήλ δεν έχει «καμία επιλογή» παρά να αποσυρθεί χωρίς όρους από τα εδάφη του Λιβάνου που κατέχει, τόνισε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο κανονικοποίησης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.



«Το Ισραήλ δεν έχει καμία επιλογή παρά να αποσυρθεί πλήρως από κάθε εκατοστό του λιβανικού εδάφους… Το Ισραήλ πρέπει να φύγει χωρίς όρους», ανέφερε σε τηλεοπτική ομιλία προς δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του κατά τον εορτασμό της σιιτικής γιορτής Ασούρα.







Την ώρα που Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι διεξάγουν απευθείας συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, ο Κασέμ τόνισε ότι η οργάνωσή του δεν θα δεχθεί «καμία κανονικοποίηση, καμία άρση του καθεστώτος εχθρότητας, κανένα κέρδος για το Ισραήλ και καμία μερική παρουσία στο λιβανικό έδαφος… Το Ισραήλ πρέπει να φύγει ταπεινωμένο και ηττημένο, και αυτό θα συμβεί».



Παράλληλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ χαρακτήρισε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν ως «δήλωση ήττας για το Ισραήλ και την Αμερική», μετά και τη μείωση των εχθροπραξιών μεταξύ της οργάνωσης και του Ισραήλ.







«Ήθελαν έναν μεγάλο πόλεμο… για να εξαφανίσουν την ύπαρξή μας», δήλωσε ο Κασέμ.



«Καταφέραμε να σταματήσουμε αυτή την επίθεση και να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη… Έχουμε καταρρίψει το ισραηλινο-αμερικανικό σχέδιο και μπαίνουμε σε μια νέα φάση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν, η οποία «αποτελεί επίσημη δήλωση ήττας για την Αμερική και το Ισραήλ».