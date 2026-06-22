Τα επόμενα βήματα για τη διαδοχή Στάρμερ: Πώς και πότε θα εκλεγεί ο νέος ηγέτης των Εργατικών



Η στήριξη του Γουές Στρίτινγκ



Τα βλέμματα και στην Άντζελα Ρέινερ

Άντζελα Ρέινερ



Η Σαμπάνα Μαχμούντ στο κάδρο των διαδόχων

Σαμπάνα Μαχμούντ

Ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος επί μακρόν θεωρούνταν πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος και τάχθηκεΟ πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας, που αποχώρησε από το υπουργικό συμβούλιο μετά τις απώλειες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές του προηγούμενου μήνα, γνωστοποίησε μέσω επιστολής που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Μπέρναμ τις τελευταίες ημέρες.Σύμφωνα με τον Στρίτινγκ, ο Μπέρναμ έχει δεσμευθεί στη δημιουργία ενός ανοιχτού και συμπεριληπτικού κόμματος, ενώ εκτίμησε ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την άνοδο του εθνικισμού στη βρετανική πολιτική σκηνή.Μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται για πιθανή εμπλοκή στη διαδικασία διαδοχής βρίσκεται και ηΗ πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός υπηρέτησε στη θέση αυτή από την ανάληψη της εξουσίας από τον Στάρμερ έως τα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, όταν αποχώρησε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε υπόθεση σχετική με την καταβολή φόρου μεταβίβασης για διαμέρισμά της.Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η βουλευτής έχει εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου λιρών για ενδεχόμενη εκστρατεία διεκδίκησης της ηγεσίας.Το τελευταίο διάστημα έχει διαφοροποιηθεί από την κυβερνητική γραμμή, ζητώντας να δοθούν στην Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του Κοινοβουλίου έγγραφα που αφορούν τον έλεγχο ασφαλείας του λόρδου Μάντελσον.Ένα ακόμη πρόσωπο που συγκεντρώνει ενδιαφέρον είναι η, βουλευτής της περιφέρειας Μπέρμιγχαμ Λέιντιγουντ.Η Μαχμούντ ανέλαβε υπουργός Δικαιοσύνης και λόρδος καγκελάριος μετά τις εκλογές, ενώ τον Σεπτέμβριο μετακινήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο κυβερνητικού ανασχηματισμού.Εφόσον εκλεγεί, θα γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής των Εργατικών και η πρώτη μουσουλμάνα πρωθυπουργός στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.Σε παλαιότερη τοποθέτησή της σε συνέδριο των Εργατικών, είχε σχολιάσει τις προσωπικές της φιλοδοξίες λέγοντας ότι όποιος πολιτικός ισχυρίζεται πως δεν ενδιαφέρεται για την κορυφαία θέση, «ουσιαστικά δεν λέει την αλήθεια».