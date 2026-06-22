Τα επόμενα βήματα για τη διαδοχή Στάρμερ: Πώς και πότε θα εκλεγεί ο νέος ηγέτης των Εργατικών
Τα επόμενα βήματα για τη διαδοχή Στάρμερ: Πώς και πότε θα εκλεγεί ο νέος ηγέτης των Εργατικών
Τι γίνεται στην περίπτωση ενός μοναδικού υποψηφίου - Οι πιθανοί συνυποψήφιοι του Μπέρναμ
Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ, το Εργατικό Κόμμα δρομολογεί τις διαδικασίες για την εκλογή νέου ηγέτη, ο οποίος θα αναλάβει ταυτόχρονα και την πρωθυπουργία της χώρας.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς των Εργατικών, κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη τουλάχιστον του 20% των βουλευτών του κόμματος. Δεδομένου ότι οι Εργατικοί διαθέτουν σήμερα 403 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, απαιτείται η υποστήριξη 81 βουλευτών, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του υποψηφίου.
Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη υποστήριξη από τοπικές οργανώσεις του κόμματος, καθώς και από συνδεδεμένους φορείς.
Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της εκλογικής διαδικασίας θα καθοριστεί από τα αρμόδια κομματικά όργανα, ωστόσο ο Στάρμερ ανέφερε ότι η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου.
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι, εφόσον υπάρξει εκλογική αναμέτρηση, αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών εργασιών, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 1η Σεπτεμβρίου.
Εάν τελικά μόνο ένας υποψήφιος καταφέρει να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη, δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος θα εκλεγεί χωρίς αντίπαλο στην ηγεσία των Εργατικών και θα αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού χωρίς περαιτέρω διαδικασίες.
Ο Άντι Μπέρναμ ήταν ο πρώτος που δήλωσε επίσημα ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπέρναμ ανέφερε ότι θα συμμετάσχει στη διαδικασία διαδοχής, υπογραμμίζοντας πως η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
Όπως σημείωσε, προτεραιότητα για τους Εργατικούς θα πρέπει να είναι η κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, η ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις νεότερες γενιές.
Εφόσον δεν προκύψει άλλος υποψήφιος που να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη, ο Μπέρναμ θα αναδειχθεί χωρίς αντίπαλο στην ηγεσία του κόμματος και θα αναλάβει την πρωθυπουργία.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς των Εργατικών, κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη τουλάχιστον του 20% των βουλευτών του κόμματος. Δεδομένου ότι οι Εργατικοί διαθέτουν σήμερα 403 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, απαιτείται η υποστήριξη 81 βουλευτών, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του υποψηφίου.
Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη υποστήριξη από τοπικές οργανώσεις του κόμματος, καθώς και από συνδεδεμένους φορείς.
Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένας υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, ο νέος ηγέτης θα αναδειχθεί μέσω ψηφοφορίας στην οποία θα συμμετάσχουν τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι συνδεδεμένες οργανώσεις. Ο νικητής της διαδικασίας θα αναλάβει αυτομάτως την πρωθυπουργία.
Sir Keir Starmer says he will resign as prime minister as he makes a statement in Downing Street, setting out a timetable for his departure and a Labour leadership contest.— Sky News (@SkyNews) June 22, 2026
Latest: https://t.co/ezbhdclVnc pic.twitter.com/1s7ZE9Q0J6
Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της εκλογικής διαδικασίας θα καθοριστεί από τα αρμόδια κομματικά όργανα, ωστόσο ο Στάρμερ ανέφερε ότι η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου.
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι, εφόσον υπάρξει εκλογική αναμέτρηση, αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών εργασιών, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 1η Σεπτεμβρίου.
Εάν τελικά μόνο ένας υποψήφιος καταφέρει να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη, δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος θα εκλεγεί χωρίς αντίπαλο στην ηγεσία των Εργατικών και θα αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού χωρίς περαιτέρω διαδικασίες.
Ο Άντι Μπέρναμ ήταν ο πρώτος που δήλωσε επίσημα ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπέρναμ ανέφερε ότι θα συμμετάσχει στη διαδικασία διαδοχής, υπογραμμίζοντας πως η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
Οι πιθανοί συνυποψήφιοι του Μπέρναμ
Όπως σημείωσε, προτεραιότητα για τους Εργατικούς θα πρέπει να είναι η κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, η ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις νεότερες γενιές.
Εφόσον δεν προκύψει άλλος υποψήφιος που να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη, ο Μπέρναμ θα αναδειχθεί χωρίς αντίπαλο στην ηγεσία του κόμματος και θα αναλάβει την πρωθυπουργία.
Ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος επί μακρόν θεωρούνταν πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος και τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας Μπέρναμ.
Η στήριξη του Γουές Στρίτινγκ
Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας, που αποχώρησε από το υπουργικό συμβούλιο μετά τις απώλειες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές του προηγούμενου μήνα, γνωστοποίησε μέσω επιστολής που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Μπέρναμ τις τελευταίες ημέρες.
Σύμφωνα με τον Στρίτινγκ, ο Μπέρναμ έχει δεσμευθεί στη δημιουργία ενός ανοιχτού και συμπεριληπτικού κόμματος, ενώ εκτίμησε ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την άνοδο του εθνικισμού στη βρετανική πολιτική σκηνή.
Μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται για πιθανή εμπλοκή στη διαδικασία διαδοχής βρίσκεται και η Άντζελα Ρέινερ.
Τα βλέμματα και στην Άντζελα Ρέινερ
Η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός υπηρέτησε στη θέση αυτή από την ανάληψη της εξουσίας από τον Στάρμερ έως τα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, όταν αποχώρησε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε υπόθεση σχετική με την καταβολή φόρου μεταβίβασης για διαμέρισμά της.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η βουλευτής έχει εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου λιρών για ενδεχόμενη εκστρατεία διεκδίκησης της ηγεσίας.
Το τελευταίο διάστημα έχει διαφοροποιηθεί από την κυβερνητική γραμμή, ζητώντας να δοθούν στην Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του Κοινοβουλίου έγγραφα που αφορούν τον έλεγχο ασφαλείας του λόρδου Μάντελσον.
Ένα ακόμη πρόσωπο που συγκεντρώνει ενδιαφέρον είναι η Σαμπάνα Μαχμούντ, βουλευτής της περιφέρειας Μπέρμιγχαμ Λέιντιγουντ.
Η Σαμπάνα Μαχμούντ στο κάδρο των διαδόχων
Η Μαχμούντ ανέλαβε υπουργός Δικαιοσύνης και λόρδος καγκελάριος μετά τις εκλογές, ενώ τον Σεπτέμβριο μετακινήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο κυβερνητικού ανασχηματισμού.
Εφόσον εκλεγεί, θα γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής των Εργατικών και η πρώτη μουσουλμάνα πρωθυπουργός στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σε παλαιότερη τοποθέτησή της σε συνέδριο των Εργατικών, είχε σχολιάσει τις προσωπικές της φιλοδοξίες λέγοντας ότι όποιος πολιτικός ισχυρίζεται πως δεν ενδιαφέρεται για την κορυφαία θέση, «ουσιαστικά δεν λέει την αλήθεια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα