Ζευγάρι στην Ουαλία βρήκε στα σκουπίδια πίνακες με... γάτες που αργότερα πούλησε για 16.000 λίρες
Ένα ζευγάρι που εντόπισε δύο πίνακες ζωγραφικής μέσα σε κάδο απορριμμάτων ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο του, τους είδε να πωλούνται τελικά σε δημοπρασία για 16.000 λίρες, (περίπου 18.000 ευρώ) αναφέρει το BBC.
Οι πίνακες βρίσκονταν κρεμασμένοι στους τοίχους του σπιτιού τους στο Πέμπροκσερ, στην Ουαλία, για αρκετά χρόνια, προτού αποφασίσουν να μάθουν περισσότερα για τον καλλιτέχνη, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Ρότζερς Τζόουνς.
Τότε το ζευγάρι συνειδητοποίησε ότι ο Λούις Γουέιν ήταν διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης, γνωστός για τις απεικονίσεις γατών στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.
«Πάντα αστειευόμασταν ότι ίσως μια μέρα αξίζουν κάτι, αλλά ποτέ δεν το πιστεύαμε πραγματικά», δήλωσαν.
«Όταν τα είδαμε αρχικά στα σκουπίδια, μας τράβηξαν την προσοχή γιατί σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν να είναι ένα όμορφο δώρο για τη νύφη μας που αγαπά τις γάτες», εξήγησε το ζευγάρι, το οποίο θέλησε να παραμείνει ανώνυμο και μίλησε μέσω του οίκου δημοπρασιών.
«Αφού έμειναν περίπου έναν χρόνο στο σπίτι της, εκείνη τελικά μάς τα επέστρεψε και τα είχαμε κρεμασμένα στους τοίχους μας για αρκετά χρόνια. Μια μέρα αποφασίσαμε να ψάξουμε ποιος ήταν ο Λούις Γουέιν και μείναμε άφωνοι όταν είδαμε πόσο διάσημος ήταν μάλιστα έχει γυριστεί και ταινία για τη ζωή του».
Η βιογραφική δραματική ταινία The Electrical Life of Louis Wain, με πρωταγωνιστές τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και την Κλερ Φόι, κυκλοφόρησε το 2021.
Ο Ρότζερς Τζόουνς ανέφερε ότι ο Γουέιν αντιμετώπιζε συχνά οικονομικές δυσκολίες και πουλούσε τα έργα του για μικρά ποσά, όμως αργότερα θεωρήθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της Βρετανίας.
Ο δημοπράτης Μπεν Ρότζερς Τζόουνς δήλωσε ότι, αν και είναι ασυνήθιστο να βρίσκονται πεταμένοι πίνακες ζωγραφικής, δεν είναι κάτι πρωτοφανές.
Εξήγησε επίσης ότι όποιος πουλά αντικείμενα σε δημοπρασία πρέπει να υπογράφει συμβόλαιο που να επιβεβαιώνει ότι είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης τους.
Ποιος ήταν ο Λούις Γουέιν;
Ο Λούις Γουέιν γεννήθηκε στο Κλέρκενγουελ στις 5 Αυγούστου 1860 και εργάστηκε ως δάσκαλος στη Σχολή Τέχνης του Δυτικού Λονδίνου, όπου είχε υπάρξει και μαθητής.
Στη συνέχεια εργάστηκε ως ελεύθερος καλλιτέχνης για εμπορικά περιοδικά και εφημερίδες.
Έγινε διάσημος για τα έργα του με γάτες και συχνά θεωρείται ότι άλλαξε τη στάση των ανθρώπων απέναντι στις γάτες.
Το 1924, σε ηλικία 63 ετών, κρίθηκε ψυχικά ασθενής και μεταφέρθηκε στην πτέρυγα απόρων νοσοκομείου του Λονδίνου.
Αργότερα μεταφέρθηκε στο γνωστό νοσοκομείο Bethlem και συνέχισε να ζωγραφίζει μέχρι τον θάνατό του το 1939.
Επιτρέπεται να παίρνει κανείς αντικείμενα από κάδους;Το θέμα σχετίζεται με έναν παλιό βικτωριανό νόμο περί «κλοπής μέσω εύρεσης». Παρότι τα αντικείμενα σε έναν κάδο μπορεί να θεωρούνται «εγκαταλελειμμένα», η αφαίρεσή τους ενδέχεται να εμπίπτει στον Νόμο περί Κλοπής του 1968 στην Αγγλία και την Ουαλία.
Η αναζήτηση αντικειμένων σε κάδους ενέχει πολλούς κινδύνους, καθώς συχνά περιέχουν σπασμένα γυαλιά, μεταλλικά αιχμηρά αντικείμενα ή βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα.
Γι’ αυτό, είναι πάντα καλύτερο να ζητά κανείς την άδεια του ιδιοκτήτη πριν πάρει κάτι από έναν κάδο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
