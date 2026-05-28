Ζευγάρι στην Ουαλία βρήκε στα σκουπίδια πίνακες με... γάτες που αργότερα πούλησε για 16.000 λίρες

Ποιος ήταν ο Λούις Γουέιν;

Επιτρέπεται να παίρνει κανείς αντικείμενα από κάδους;

Ο Λούις Γουέιν γεννήθηκε στο Κλέρκενγουελ στις 5 Αυγούστου 1860 και εργάστηκε ως δάσκαλος στη Σχολή Τέχνης του Δυτικού Λονδίνου, όπου είχε υπάρξει και μαθητής.Στη συνέχεια εργάστηκε ως ελεύθερος καλλιτέχνης για εμπορικά περιοδικά και εφημερίδες.Έγινε διάσημος για τα έργα του με γάτες και συχνά θεωρείται ότι άλλαξε τη στάση των ανθρώπων απέναντι στις γάτες.Το 1924, σε ηλικία 63 ετών, κρίθηκε ψυχικά ασθενής και μεταφέρθηκε στην πτέρυγα απόρων νοσοκομείου του Λονδίνου.Αργότερα μεταφέρθηκε στο γνωστό νοσοκομείο Bethlem και συνέχισε να ζωγραφίζει μέχρι τον θάνατό του το 1939.Το θέμα σχετίζεται με έναν παλιό βικτωριανό νόμο περί «κλοπής μέσω εύρεσης». Παρότι τα αντικείμενα σε έναν κάδο μπορεί να θεωρούνται «εγκαταλελειμμένα», η αφαίρεσή τους ενδέχεται να εμπίπτει στον Νόμο περί Κλοπής του 1968 στην Αγγλία και την Ουαλία.Η αναζήτηση αντικειμένων σε κάδους ενέχει πολλούς κινδύνους, καθώς συχνά περιέχουν σπασμένα γυαλιά, μεταλλικά αιχμηρά αντικείμενα ή βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα.Γι’ αυτό, είναι πάντα καλύτερο να ζητά κανείς την άδεια του ιδιοκτήτη πριν πάρει κάτι από έναν κάδο.