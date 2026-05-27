Ο Τραμπ ακύρωσε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ λόγω κακοκαιρίας, θα γίνει στον Λευκό Οίκο
Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν για πιο μόνιμη συμφωνία μετά την εκεχειρία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, επικαλούμενος πιθανές δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η συνεδρίαση θα μεταφερθεί στον Λευκό Οίκο, ενώ στο παρασκήνιο εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για μια πιο μόνιμη συμφωνία μετά την πρόσφατη εκεχειρία.
Η ανακοίνωση του Τραμπ για το Καμπ Ντέιβιντ
Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στο Truth Social, αναφέροντας ότι η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα γίνει «ως συνήθως» στον Λευκό Οίκο.
«Με βάση τις πιθανές κακές καιρικές συνθήκες αύριο, θα πραγματοποιήσουμε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο και θα αναβάλουμε το ταξίδι του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Τραμπ έχει εκφράσει και στο παρελθόν τη δυσαρέσκειά του για το προεδρικό καταφύγιο στο Μέριλαντ. Σε συνέντευξή του πριν αναλάβει τα καθήκοντά του το 2017, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ναι, το Καμπ Ντέιβιντ είναι πολύ λιτό, είναι ωραίο, θα σας άρεσε. Ξέρετε για πόση ώρα θα σας άρεσε; Για περίπου 30 λεπτά».
Ωστόσο, οι συνομιλίες εξακολουθούν να σκοντάφτουν σε διαφωνίες σχετικά με τη διατύπωση όρων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το καθεστώς κυρώσεων. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχουν «διαφωνίες για μία λέξη, μία πρόταση».
Παράλληλα, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης διαδικτύου NetBlocks, η διαδικτυακή δραστηριότητα στο Ιράν έχει αποκατασταθεί εν μέρει, μετά την εντολή του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν προς τις αρχές να επαναφέρουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
«Το διαδίκτυο δεν είναι πλήρως ανοιχτό, απλώς δεν είναι πλέον εντελώς κλειστό», δήλωσε κάτοικος της Τεχεράνης.
Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν μετά την εκεχειρίαΗ εξέλιξη έρχεται την ώρα που Τεχεράνη και Ουάσινγκτον εμφανίζονται να πλησιάζουν σε συμφωνία με στόχο να μετατραπεί η υφιστάμενη εκεχειρία, η οποία έβαλε τέλος σε εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών, σε πιο μακροχρόνια διευθέτηση.
Οι κινήσεις του Ιράν στα Στενά του ΟρμούζΤην ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστήριξαν την Τρίτη ότι 25 πλοία, μεταξύ αυτών και πετρελαιοφόρα, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του «τελευταίου ημερονυχτίου», αφού προηγουμένως έλαβαν άδεια και συντονισμό ασφαλείας από το ναυτικό τους.
Επιχειρήσεις του Ισραήλ στον ΛίβανοΣτο μεταξύ, το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις βόρεια της αυτοανακηρυγμένης στρατιωτικής ζώνης ασφαλείας του στον νότιο Λίβανο, με στόχο να απομακρύνει περαιτέρω από τα σύνορα τις δυνατότητες χρήσης drones της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, σύμφωνα με Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN.
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν διαδοχικές επιθέσεις στην κοιλάδα Μπεκάα, σε δρόμο κοντά στο μεγαλύτερο φράγμα του Λιβάνου, προκαλώντας αντιδράσεις από τις αρμόδιες υδάτινες αρχές για ενδεχόμενες ζημιές σε κρίσιμη πολιτική υποδομή.
