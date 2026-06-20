Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.
Φωτιά τώρα στην Ρoδόπη, επιχειρούν πέντε αεροσκάφη
Φωτιά τώρα στην Ρoδόπη, επιχειρούν πέντε αεροσκάφη
Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή - Δεν απειλείται οικισμός
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 20/6 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη.
Οι άνεμοι είναι ισχυροί στο σημείο της ρεματιάς, όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά, και δεν απειλούνται σπίτια, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να την περιορίσουν.
Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη.
Οι άνεμοι είναι ισχυροί στο σημείο της ρεματιάς, όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά, και δεν απειλούνται σπίτια, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να την περιορίσουν.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, #Ροδόπη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026
Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα