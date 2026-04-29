21χρόνος χτύπησε με αεροβόλο ζευγάρι που συμμετείχε σε αντιφασιστική πορεία στη Ρώμη
21χρόνος χτύπησε με αεροβόλο ζευγάρι που συμμετείχε σε αντιφασιστική πορεία στη Ρώμη
Ο δράστης κατά την επίθεση επέβαινε σε μοτοσικλέτα και φορούσε φόρμα στρατιωτικού τύπου, ενώ το πρόσωπό του ηταν καλυμμένο με κράνος
Ένας νεαρός άνδρας 21 ετών κατηγορείται για την επίθεση, με αεροβόλο πιστόλι, κατά ζευγαριού που συμμετείχε στην πορεία για την εθνική γιορτή της απελευθέρωσης από τον ναζισμό και τον φασισμό, το περασμένο Σάββατο στην Ρώμη.
Το ζευγάρι τραυματίσθηκε ελαφρά στον ώμο, στον λαιμό και στην πλάτη. Σύμφωνα με τον Τύπο, ο νέος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας και φέρεται να είναι μέλος της εβραϊκής κοινότητας της ιταλικής πρωτεύουσας.
Ο δράστης κατά την επίθεση επέβαινε σε μοτοσικλέτα και φορούσε φόρμα στρατιωτικού τύπου, ενώ το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο με κράνος. Οι εισαγγελείς όμως, σύμφωνα με πληροφορίες κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητά του, χάρη στην πινακίδα της μοτοσικλέτας.
Το ζευγάρι τραυματίσθηκε ελαφρά στον ώμο, στον λαιμό και στην πλάτη. Σύμφωνα με τον Τύπο, ο νέος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας και φέρεται να είναι μέλος της εβραϊκής κοινότητας της ιταλικής πρωτεύουσας.
Ο δράστης κατά την επίθεση επέβαινε σε μοτοσικλέτα και φορούσε φόρμα στρατιωτικού τύπου, ενώ το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο με κράνος. Οι εισαγγελείς όμως, σύμφωνα με πληροφορίες κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητά του, χάρη στην πινακίδα της μοτοσικλέτας.
