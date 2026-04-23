Σε μαζικές απολύσεις σχεδιάζει να προχωρήσει η Meta, ρίχνει το βάρος της στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Η Meta σχεδιάζει να περικόψει το 10% του εργατικού της δυναμικού - περίπου 8.000 εργαζομένους - και να καταργήσει ακόμη 6.000 ανοιχτές θέσεις, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που εστάλη την Πέμπτη, καθώς η εταιρεία δαπανά τεράστια ποσά για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, απασχολούσε περισσότερους από 78.000 εργαζομένους στο τέλος του 2025. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έχει δηλώσει ότι αναμένει πως μεγάλο μέρος της εργασίας που γίνεται σήμερα στη βιομηχανία της τεχνολογίας θα αντικατασταθεί σταδιακά από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης - συμπεριλαμβανομένων βοηθών προγραμματισμού που υποστηρίζουν τους μηχανικούς στην ανάπτυξη λογισμικού.
«Προχωρούμε σε αυτή την κίνηση στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς μας να λειτουργούμε την εταιρεία πιο αποδοτικά και να αντισταθμίσουμε τις υπόλοιπες επενδύσεις που πραγματοποιούμε», ανέφερε στο σημείωμα προς τους εργαζομένους η Τζανέλ Γκέιλ, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Meta.
«Δεν πρόκειται για μια εύκολη επιλογή και σημαίνει ότι θα αποχωριστούμε ανθρώπους που προσέφεραν ουσιαστικά στη Meta κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην εταιρεία».
Εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε τις περικοπές και αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.
Ο Ζούκερμπεργκ αναδιοργανώνει την εταιρεία του με επίκεντρο προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, σε έναν σκληρό ανταγωνισμό για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο απέναντι σε αντιπάλους όπως η OpenAI, η Google και η Anthropic.
Η Meta έχει σημειώσει πρόοδο με διακυμάνσεις, ωστόσο έχει μείνει πίσω από ορισμένους ανταγωνιστές της στην ανάπτυξη θεμελιωδών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.
