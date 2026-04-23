Με το όπλο παρά πόδα το Ισραήλ, παρά την εκεχειρία: Περιμένουμε το πράσινο φως του Τραμπ για να στείλουμε το Ιράν στη Λίθινη Εποχή, λέει ο Ισραέλ Κατς
Είμαστε έτοιμοι για αμυντικές και επιθετικές ενέργειες, δήλωσε

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και περιμένει το πράσινο φως από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να στείλουν το Ιράν πίσω στην «εποχή του λίθου», αναφέρει ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, και οι στόχοι στο Ιράν έχουν καθοριστεί», επισημαίνει.

«Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ, πρωτίστως για να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη της δυναστείας Χαμενεΐ» και για «να στείλουμε το Ιράν πίσω στην εποχή του λίθου», διαμηνύει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

