Η ασφάλεια των Ρώσων στην Υπερδνειστερία απειλείται, δηλώνει ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας

Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύει τους πολίτες της στην Υπερδνειστερία, είπε ο Σοϊγκού

Μολδαβία, απειλείται επί του παρόντος, δήλωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκεί Σοϊγκού, μέτεδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.



Ο Σοϊγκού είπε ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύει τους πολίτες της στην Υπερδνειστερία.



Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 15 από τους οποίους στην πόλη Σούμι κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία από τα πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας η Μόσχα, ανέφεραν σήμερα οι τοπικές αρχές.



Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα δύο πυραύλους και 143 drones, και ένας πύραυλος και 116 drones καταρρίφθηκαν.



Στο Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, τουλάχιστον 15 κάτοικοι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι από τους οποίους ηλικιωμένοι, ανέφερε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Γκριγκόροφ.







Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Χαρκίβ (βορειοανατολικά) και τρεις στην πόλη Σλοβιάνσκ (ανατολικά), σύμφωναμε τις τοπικές αρχές.



Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ (κέντρο), ο κυβερνήτης ανέφερε πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.



Κλείσιμο



Στο μεταξύ, ο πλέον υψηλόβαθμος στρατηγός της Μόσχας δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια επιθεώρησης των δυνάμέων του, ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει 1.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην Ουκρανία φέτος και προωθούνται προς τη λεγόμενη οχυρή ζώνη στο Ντονμπάς.



Η Ρωσία επιδιώκει από την έναρξη της εισβολής το 2022 να καταλάβει το σύνολο της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν εκδιωχθεί από μία σειρά πόλεων στη διάρκεια εξαντλητικών μαχών.



«Από την αρχή του έτους, συνολικά 80 οικισμοί και περισσότερα από 1.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους έχουν τεθεί υπό τον έλεγχό μας», δήλωσε ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, σε πλάνα που μετέδωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.



Το Ρόιτερς δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πληροφορίες για το πεδίο της μάχης και το επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Φιλοουκρανικοί χάρτες δείχνουν πως η Ρωσία έχει καταλάβει 592 τετραγωνικά χιλιόμετρα φέτος.



Ο Γκεράσιμοφ είπε πως η Νότια Ομάδα των ρωσικών δυνάμεων επιτίθεται στη ζώνη οχυρού του Ντονέτσκ που περιλαμβάνει τις πόλεις Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ και Κοστιαντινίφκα, και ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση επτά έως 12 χλμ. από το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.



Ρωσικές μονάδες πολεμούν ήδη σε τμήματα της Κοστιαντινίφκα, είπε. Επιπλέον, είπε ο Γκεράσιμοφ, οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στο Σούμι, στα βόρεια, και στο Χαρκίβ στα βορειοανατολικά για να δημιουργήσουν μια «ζώνη ασφαλείας» όπως την αποκάλεσε.



Σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις, η Ρωσία ελέγχει περίπου το 90% του Ντονμπάς, περίπου το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, και τμήματα των περιφερειών του Χαρκίβ, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ στην Ουκρανία.



Η Ρωσία ελέγχει επίσης την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014 έπειτα από συγκρούσεις. Η χερσόνησος στη Μαύρη Θάλασσα αναγνωρίζεται διεθνώς από τις περισσότερες χώρες ως τμήμα της Ουκρανίας.



Φιλοουκρανικοί χάρτες δείχνουν πως η Ρωσία ελέγχει 116.793 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ή το 19,35% της Ουκρανίας, όμως η προώθηση της Ρωσίας ήταν πιο αργή φέτος.



Σε μία άλλη εξέλιξη, ουκρανικά drones έπληξαν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας τη νύχτα, δήλωσε αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU.



Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, (προκάλεσε) ζημιές σε πέντε δεξαμενές που περιείχαν αργό πετρέλαιο, χωρητικότητας 20.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία, είπε ο αξιωματούχος.