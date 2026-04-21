Τρεις νεκροί κι ένας τραυματίας από έκρηξη οβίδας μέσα σε τανκ σε άσκηση στην Ιαπωνία, βίντεο

Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε όταν οβίδα εξερράγη μέσα σε πυργίσκο άρματος κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά σε στρατιωτικό πεδίο εκπαίδευσης στη νότια Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ABC News.com, η οβίδα εξερράγη μέσα σε άρμα μάχης κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά νωρίτερα σε πεδίο εκπαίδευσης του ιαπωνικού στρατού στη νότια Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις στρατιώτες και να τραυματιστεί ακόμη ένας, σύμφωνα με τις αρχές.

Η θανατηφόρα έκρηξη σημειώθηκε όταν οι τρεις στρατιώτες — ο διοικητής του άρματος, ο πυροβολητής και ο αξιωματικός ασφαλείας — βρίσκονταν μέσα στον πυργίσκο ενός κύριου άρματος μάχης Type 10, στο πλαίσιο άσκησης με πραγματικά πυρά, μαζί με ακόμη δύο άρματα μάχης, στην περιοχή εκπαίδευσης Hijudai, στην νότια επαρχία Οΐτα.

Ο τέταρτος στρατιώτης που επέβαινε στο άρμα, ο οδηγός, επέζησε, αλλά τραυματίστηκε, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο αρχηγός του επιτελείου των Χερσαίων Δυνάμεων Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας, Μασαγιόσι Αράι, δήλωσε ότι ο στρατός ανέστειλε τις ασκήσεις με πραγματικά πυρά που πραγματοποιούνται με άρματα Type 10 και Type 90, τα οποία χρησιμοποιούν τα ίδια πυρομαχικά, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

«Θα προσδιορίσουμε άμεσα την αιτία ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα», δήλωσε ο Αράι.

Το Type 10 αποτελεί το νεότερο άρμα μάχης της Ιαπωνίας, το οποίο τέθηκε σε επιχειρησιακή ανάπτυξη το 2011.

