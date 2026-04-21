Νέα επίθεση της Τουρκίας: Οι χάρτες της Ελλάδας για την αλιεία χαράσσουν «φανταστικά σύνορα» σε Αιγαίο και Μεσόγειο
Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει αναφορά σε χάρτες που έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
Την αντίδραση της Τουρκίας, προκαλούν οι χάρτες που έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας, οι οποίοι προβλέπουν περιορισμούς στην αλιεία για περιβαλλοντικούς λόγους με το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του να δηλώνει ότι «οι χάρτες που σχεδιάζουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, και που παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία σε αυτές τις περιοχές, είναι άκυροι».
Μια ανακοίνωση η οποία έρχεται μετά την ένταση που προκαλεί η Άγκυρα τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την Τριμερή Συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.
Το τουρκικό ΥΠΕΞ ακόμη υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θεσπίζει περιορισμούς αλιείας σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου όπου δεν έχει δικαιοδοσία και ότι αυτοί είναι αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο, ενώ κάνει ειδική αναφορά σε περιορισμούς σε περιοχές πέραν των 6 ν.μ. και σε διεθνή ύδατα, που για την Τουρκία είναι «άκυροι».
Η Άγκυρα κάνει αναφορά σε χάρτες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Διευθυνσης Ελέγχου Αλιείας, ενώ σήμερα εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) 8Α και 8Β για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 του Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις νέες αυτές μελέτες ολοκληρώνονται οι ΕΠΜ που απαιτούνται για τη σύνταξη του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, ενώ καλύπτουν και τις χερσαίες εκτάσεις των μεγαλύτερων νησιών του πάρκου που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000 και εκκρεμούσαν, σε συνέχεια της έγκρισης, στο τέλος του 2025, της ΕΠΜ για το θαλάσσιο τμήμα του πάρκου.
Η έγκρισή τους συμβάλλει στην ουσιαστική θωράκιση των Κυκλάδων και μέρους των Δωδεκανήσων και στην ολοκληρωμένη προστασία του μοναδικού φυσικού τους πλούτου. Επίσης, διαμορφώνεται για πρώτη φορά ένα σαφές, συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο κανόνων για τις προστατευόμενες περιοχές στο σύνολο των Κυκλάδων, σε τμήμα των Δωδεκανήσων, καθώς και στις νησίδες Φαλκονέρα και Βελοπούλα στο Μυρτώο Πέλαγος. Παράλληλα, ενισχύεται ο συνολικός σχεδιασμός προστασίας του θαλάσσιου και νησιωτικού χώρου του Νοτίου Αιγαίου.
Υπενθυμίζεται ότι από τον Απρίλιο του 2025 η Τουρκία προκαλεί ένταση με αφορμή τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που έχει καταρτίσει η Ελλάδα για τον καθορισμό των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται σε θαλάσσιες περιοχές, όπως προβλέπει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για τον καθορισμό των δύο θαλάσσιων πάρκων. Η Τουρκία είχε δημοσιοποιήσει τον δικό της ΘΧΣ, ο οποίος όμως παραβίαζε συστηματικά ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
Στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρεται ακόμη ότι η Τουρκία υποστηρίζει μια «ειλικρινή προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία, στο πλαίσιο της Δήλωσης των Αθηνών για Φιλικές Σχέσεις και Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023».
Regarding the Restrictions and Maps published on the Official Website of the Fisheries Control Directorate of Greece https://t.co/cZU6FeGreB pic.twitter.com/eEqlEOnKM9— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 21, 2026
