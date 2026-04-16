Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Πυροβόλησαν και σκότωσαν επιχειρηματία στο Παρίσι: Είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο στο Τελ Αβίβ
Ο Ερίκ Ρομπίκ παρέσυρε και σκότωσε την 25χρονη Ισραηλινή Λι Ζεϊτούνι, οδηγώντας μεθυσμένος τον Σεπτέμβριο του 2011, εγκαταλείποντας το θύμα ενώ στη συνέχεια διέφυγε στο Παρίσι
Ένας Γάλλος επιχειρηματίας, καταδικασμένος για απάτες και για τη δολοφονία μιας νεαρής Ισραηλινής σε τροχαίο δυστύχημα στο Τελ Αβίβ το 2011, έπεσε νεκρός σήμερα από πυρά σε δρόμο στο Νεϊγί-συρ-Σεν, ένα πολυτελές προάστιο του Παρισιού.
Περίπου στις 9:30 το πρωί (10:30 ώρα Ελλάδας), δύο άνδρες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 51χρονο Ερίκ Ρομπίκ, όπως τόνισαν οι δικαστικές αρχές.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς που προήλθαν από δύο άνδρες, οι οποίοι φορούσαν κράνη, επέβαιναν σε σκούτερ και διέφυγαν από το σημείο.
Ο Ρομπίκ έγινε πρωτοσέλιδο αφού σκότωσε την 25χρονη Ισραηλινή Λι Ζεϊτούνι, οδηγώντας μεθυσμένος και με ταχύτητα ένα SUV στο Τελ Αβίβ στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας το θύμα.
Ώρες μετά το δυστύχημα, ο ίδιος μαζί με έναν συνεπιβάτη στο όχημα που οδηγούσε διέφυγαν στη Γαλλία.
Καθώς η Γαλλία δεν εκδίδει υπηκόους της σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπόθεση προκάλεσε ένταση στις γαλλο-ισραηλινές σχέσεις και διαρκείς πολιτικές και δημόσιες πιέσεις και στις δύο χώρες.
Ο επιχειρηματίας δικάστηκε από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού και καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2014 σε πέντε χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία υπό την επήρεια αλκοόλ και παράλειψη παροχής βοήθειας σε άτομο που βρισκόταν σε κίνδυνο.
Φυλακίστηκε αμέσως μετά τη δίκη του, και ο επιβάτης του αυτοκινήτου Κλοντ Kαγιάτ καταδικάστηκε επίσης σε 15μηνη φυλάκιση.
Τον Ιανουάριο του 2024, στο πλαίσιο μιας μεγάλης υπόθεσης διεθνούς απάτης, που αφορούσε ένα εκατομμύριο ευρώ σε αγορά αυτοκινήτων από εικονικές εταιρείες, ο Ρομπίκ καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, με αναστολή δύο ετών και σε κοινωνική εργασία, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά στο κράτος και να αποζημιώσει τα θύματα.
Οι Aρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τα πιθανά κίνητρα της δολοφονίας του Ρομπίκ.
15 ans après avoir renversé Lee Zeitouni à Tel Aviv : Éric Robik a été abattu en France— GENGIS KHAN 🇫🇷 🇮🇱 🌿 (@GENGIS9999) April 16, 2026
Éric Robik, l'un des conducteurs qui a renversé Lee Zeitouni dans un accident de délit de fuite à Tel Aviv en 2011, a été abattu ce matin à Neuilly-sur-Seine en France.
Selon les rapports,… pic.twitter.com/4bOgVh6hxe
