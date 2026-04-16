Πυροβόλησαν και σκότωσαν επιχειρηματία στο Παρίσι: Είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο στο Τελ Αβίβ
Ο Ερίκ Ρομπίκ παρέσυρε και σκότωσε την 25χρονη Ισραηλινή Λι Ζεϊτούνι, οδηγώντας μεθυσμένος τον Σεπτέμβριο του 2011,  εγκαταλείποντας το θύμα ενώ στη συνέχεια διέφυγε στο Παρίσι

Ένας Γάλλος επιχειρηματίας, καταδικασμένος για απάτες και για τη δολοφονία μιας νεαρής Ισραηλινής σε τροχαίο δυστύχημα στο Τελ Αβίβ το 2011, έπεσε νεκρός σήμερα από πυρά σε δρόμο στο Νεϊγί-συρ-Σεν, ένα πολυτελές προάστιο του Παρισιού.

Περίπου στις 9:30 το πρωί (10:30 ώρα Ελλάδας), δύο άνδρες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 51χρονο Ερίκ Ρομπίκ, όπως τόνισαν οι δικαστικές αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς που προήλθαν από δύο άνδρες, οι οποίοι φορούσαν κράνη, επέβαιναν σε σκούτερ και διέφυγαν από το σημείο.

Ο Ρομπίκ έγινε πρωτοσέλιδο αφού σκότωσε την 25χρονη Ισραηλινή Λι Ζεϊτούνι, οδηγώντας μεθυσμένος και με ταχύτητα ένα SUV στο Τελ Αβίβ στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας το θύμα.



Ώρες μετά το δυστύχημα, ο ίδιος μαζί με έναν συνεπιβάτη στο όχημα που οδηγούσε διέφυγαν στη Γαλλία.

Καθώς η Γαλλία δεν εκδίδει υπηκόους της σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπόθεση προκάλεσε ένταση στις γαλλο-ισραηλινές σχέσεις και διαρκείς πολιτικές και δημόσιες πιέσεις και στις δύο χώρες.

Ο επιχειρηματίας δικάστηκε από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού και καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2014 σε πέντε χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία υπό την επήρεια αλκοόλ και παράλειψη παροχής βοήθειας σε άτομο που βρισκόταν σε κίνδυνο.

Φυλακίστηκε αμέσως μετά τη δίκη του, και ο επιβάτης του αυτοκινήτου Κλοντ Kαγιάτ καταδικάστηκε επίσης σε 15μηνη φυλάκιση.

Τον Ιανουάριο του 2024, στο πλαίσιο μιας μεγάλης υπόθεσης διεθνούς απάτης, που αφορούσε ένα εκατομμύριο ευρώ σε αγορά αυτοκινήτων από εικονικές εταιρείες, ο Ρομπίκ καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, με αναστολή δύο ετών και σε κοινωνική εργασία, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά στο κράτος και να αποζημιώσει τα θύματα.

Οι Aρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τα πιθανά κίνητρα της δολοφονίας του Ρομπίκ.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Δείτε Επίσης