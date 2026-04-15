Φλόριντα: Χειρουργός κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά από αφαίρεση λάθος οργάνου σε επέμβαση

Αντί για σπλήνα, αφαίρεσε το ήπαρ 70χρονου ασθενούς – Αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια δευτέρου βαθμού, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας





Ο 44χρονος χειρουργός Τόμας Σακνόβσκι παραπέμφθηκε από σώμα ενόρκων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια δευτέρου βαθμού, για περιστατικό που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024.





Ο 44χρονος χειρουργός Τόμας Σακνόβσκι





Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αυτοψία, η οποία έδειξε ότι η σπλήνα του ασθενούς ήταν άθικτη και στη φυσιολογική της θέση, ενώ έλειπε το ήπαρ. Παράλληλα, δεν βρέθηκαν ενδείξεις ρήξης ανευρύσματος, όπως είχε αρχικά αναφέρει ο γιατρός.



Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης ότι ο χειρουργός συνέχισε την επέμβαση ακόμη και όταν ο ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ φέρεται να είχε πιέσει τον 70χρονο να συναινέσει στη χειρουργική επέμβαση, παρότι εκείνος αρχικά ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η χήρα του θύματος δήλωσε ότι δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει τι συνέβη. «Όταν το λέω στους ανθρώπους, ακούγεται τόσο φρικτό που μοιάζει απίστευτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην αναστολή και τελικά στην αφαίρεση της ιατρικής άδειας του γιατρού στην Αλαμπάμα, ενώ αντίστοιχα μέτρα ελήφθησαν και στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη.



Ένας χ ειρουργός στη Φλόριντα κκατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο ενός 70χρονου ασθενούς, μετά από σοβαρό ιατρικό λάθος κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, όπου αφαιρέθηκε λάθος όργανο.Ο 44χρονος χειρουργόςπαραπέμφθηκε από σώμα ενόρκων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια δευτέρου βαθμού, για περιστατικό που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024.Συνελήφθη στη Φλόριντα και μεταφέρθηκε στη φυλακή, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή.Σύμφωνα με το NBC News , κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης λαπαροσκοπικής επέμβασης για την αφαίρεση της σπλήνας, ο γιατρός αφαίρεσε κατά λάθος το ήπαρ του ασθενούς, Γουίλιαμ Μπράιαν. Το λάθος είχε ως αποτέλεσμα ακατάσχετη αιμορραγία και τον θάνατο του 70χρονου στο χειρουργικό τραπέζι.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αυτοψία, η οποία έδειξε ότι η σπλήνα του ασθενούς ήταν άθικτη και στη φυσιολογική της θέση, ενώ έλειπε το ήπαρ. Παράλληλα, δεν βρέθηκαν ενδείξεις ρήξης ανευρύσματος, όπως είχε αρχικά αναφέρει ο γιατρός.Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης ότι ο χειρουργός συνέχισε την επέμβαση ακόμη και όταν ο ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ φέρεται να είχε πιέσει τον 70χρονο να συναινέσει στη χειρουργική επέμβαση, παρότι εκείνος αρχικά ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του.Η χήρα του θύματος δήλωσε ότι δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει τι συνέβη. «Όταν το λέω στους ανθρώπους, ακούγεται τόσο φρικτό που μοιάζει απίστευτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην αναστολή και τελικά στην αφαίρεση της ιατρικής άδειας του γιατρού στην Αλαμπάμα, ενώ αντίστοιχα μέτρα ελήφθησαν και στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη.

Η υπόθεση περιλαμβάνει και άλλες καταγγελίες για ιατρικά λάθη. Σε μία περίπτωση, ο γιατρός φέρεται να αφαίρεσε μέρος του παγκρέατος αντί για επινεφρίδιο, ενώ σε άλλη επέμβαση προκάλεσε διάτρηση εντέρου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ασθενούς.



Το 2024 είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 400.000 δολαρίων για υπόθεση ιατρικής αμέλειας, ενώ εκκρεμεί και αστική αγωγή από την οικογένεια του 70χρονου.