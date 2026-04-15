Ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος «ταραξίας» των Βρυξελλών μετά την πτώση Όρμπαν: Οι ηγέτες που «πονοκεφαλιάζουν» τη Φον ντερ Λάιεν

Ο Μπάμπις ήταν ένας από τους ελάχιστους ηγέτες που ζήτησαν εξαίρεση από το πακέτο δανεισμού των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, ενώ έχει ζητήσει τη μείωση της στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο, χωρίς ωστόσο να φτάσει στο σημείο να ακυρώσει την πρωτοβουλία της χώρας του για την προμήθεια πυρομαχικών στην ουκρανική άμυνα.Παράλληλα, η κυβέρνησή του έχει ασκήσει έντονη κριτική στις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πλήττει τη βιομηχανία της χώρας. Διπλωμάτες της ΕΕ εκτιμούν ότι οι συντηρητικοί ηγέτες ενδέχεται να μην μπλοκάρουν συνολικά τη λήψη αποφάσεων, αλλά να προβάλλουν αντιρρήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα.Η πρωθυπουργός της Ιταλίαςέχει επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια να ισορροπήσει μεταξύ της εθνικιστικής πολιτικής της ατζέντας της και μιας πιο συνεργατικής στάσης απέναντι στις Βρυξέλλες. Συνεργαζόμενη με ηγέτες όπως η πρωθυπουργός της Δανίαςπροσπάθησε να προωθήσει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική μέσω συναινέσεων και όχι μέσω μπλοκαρίσματος αποφάσεων.Διπλωμάτες της ΕΕ σημειώνουν ότι η Μελόνι έχει αποδείξει πως αποτελεί διαφορετική πολιτική περίπτωση από τον Όρμπαν. Ωστόσο, άλλοι εκτιμούν ότι η ιδεολογική συγγένεια μεταξύ των δύο δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Μελόνι φέρεται να εξέφρασε κατανόηση για τη στάση του Όρμπαν όσον αφορά το δάνειο προς την Ουκρανία, γεγονός που αναδεικνύει κοινά πολιτικά χαρακτηριστικά.Ο πρώην πρωθυπουργός της Σλοβενίας, δεξιός λαϊκιστής πολιτικός και δηλωμένος υποστηρικτής του, αποτελεί επίσης πιθανό παράγοντα ανατροπών στο εσωτερικό της ΕΕ εφόσον επιστρέψει στην εξουσία. Στις πρόσφατες εκλογές κατέλαβε τη δεύτερη θέση με διαφορά μόλις μίας έδρας, σε μια αναμέτρηση που στιγματίστηκε από καταγγελίες για κατασκοπεία.Παρότι έχει ταχθεί στο πλευρό του Όρμπαν σε αρκετά ζητήματα, ο Γιάνσα διαφοροποιείται στο θέμα της Ουκρανίας, καθώς έχει υποστηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και είχε επισκεφθεί το Κίεβο το 2022, στις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής, εκφράζοντας την υποστήριξή του.Απρόβλεπτος παράγοντας θεωρείται και ο, πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο οποίος παραιτήθηκε τον Ιανουάριο προκειμένου να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα και να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με συγκεντρωτικές δημοσκοπήσεις, εμφανίζεται ως φαβορί, σε μια πιθανή πολιτική ανατροπή μετά από χρόνια αστάθειας στη Σόφια.Ο Ράντεφ έχει εκφράσει στο παρελθόν σκεπτικισμό για την ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δηλώνοντας το 2025 ότι η χώρα είναι «καταδικασμένη» στον πόλεμο με τη Ρωσία και ότι η αποστολή περισσότερων όπλων δεν αποτελεί λύση. Έχει επίσης κατηγορήσει ευρωπαίους ηγέτες ότι ενθάρρυναν την ουκρανική αντεπίθεση, η οποία, όπως είπε, οδήγησε σε «εκατοντάδες χιλιάδες θύματα».Οι δηλώσεις αυτές είχαν προκαλέσει έντονη αντίδραση από τονκατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσης το 2023 στο προεδρικό μέγαρο της Σόφιας, με τον Ουκρανό πρόεδρο να διερωτάται: «Θα λέγατε στον Πούτιν να καταλάβει βουλγαρικά εδάφη;», αφήνοντας τον Ράντεφ εμφανώς αιφνιδιασμένο.