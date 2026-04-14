«Να είστε έτοιμοι»: Απειλητικά μηνύματα στα social media του σχολείου της Σανλιούρφα είχε στείλει ο 19χρονος δράστης
Ο 19χρονος πρώην μαθητής του λυκείου στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, μπήκε στο κτίριο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, πριν δώσει τέλος στη ζωή του - 16 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ τους 10 μαθητές
Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί σε επαγγελματικό λύκειο στην περιοχή Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα στη νότια Τουρκία, όταν 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε στο συγκρότημα με καραμπίνα και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας 16 άτομα, πριν θέσει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, ο δράστης φέρεται να είχε προειδοποιήσει για το χτύπημά του, χωρίς, όμως, να προσδιορίσει τα κίνητρά του.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:00 το πρωί, όταν ο 19χρονος Ομέρ Κετ εισήλθε στο «Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi» οπλισμένος με καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και ασθενοφόρα, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά 16 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 εκπαιδευτικοί, 10 μαθητές, ένας αστυνομικός και ένας εργαζόμενος στο κυλικείο. Όπως δήλωσε μετά την επίσκεψή του στο Κρατικό Νοσοκομείο Σιβέρεκ, «περίπου στις 09:00 ο δράστης εισήλθε στο σχολείο με καραμπίνα και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 16 άτομα. Ευτυχώς δεν υπήρξε απώλεια ζωής». Διευκρίνισε ότι τέσσερις τραυματίες – δύο εκπαιδευτικοί και δύο μαθητές – μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης, καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε μέτριας σοβαρότητας, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.
Είχε στείλει μηνύματα στα social media
Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, όπου είχε φοιτήσει μόνο στην πρώτη τάξη του λυκείου, πριν μεταγραφεί σε σχολείο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 19χρονος είχε προηγουμένως αναρτήσει απειλητικά μηνύματα στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων του σχολείου, προαναγγέλλοντας την επίθεση, με χαρακτηριστική αναφορά: «Να είστε έτοιμοι, σε λίγες ημέρες θα γίνει επίθεση».
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ο δράστης φέρεται να εγκλωβίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του σχολείου, όπου διακρίνονται μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ ο δράστης εμφανίζεται να εισέρχεται κρατώντας το όπλο.
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα για τα αίτια της επίθεσης, επιβεβαιώνοντας ότι ο δράστης, γεννημένος το 2007 και πρώην μαθητής του σχολείου, πραγματοποίησε την επίθεση με καραμπίνα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο Σιβέρεκ για νοσηλεία.
Şanlıurfa Siverek’te bir liseye düzenlenen silahlı saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.— GİZLİ SERVİS (@gizliservis06) April 14, 2026
Saldırıda 16 kişi yaralandı. pic.twitter.com/4pwUv905Ku
Şanlıurfa'da okula gerçekleştirilen saldırının görüntüleri paylaşıldı. (+18) (Çağdaş Evren)— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) April 14, 2026
Saldırıda: 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etti.pic.twitter.com/63leiLsduZ
Ο διευθυντής Εκπαίδευσης της Σανλιούρφα, Ασίμ Σουλτάνογλου, δήλωσε ότι λόγω του περιστατικού τα μαθήματα στο σχολείο αναστέλλονται για τέσσερις ημέρες, έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου, προκειμένου να παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως ανέφερε, θα πραγματοποιηθούν δράσεις αποκατάστασης από το Κέντρο Συμβουλευτικής και την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων.
Οι αρχές υπογράμμισαν ότι οι περισσότεροι μαθητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σχολείο, ενώ οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου πριν διακομιστούν σε νοσοκομεία της περιοχής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα