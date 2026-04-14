Ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης δείχνει τι σημαίνει στην πράξη «καμία σταγόνα χαμένη»
Πυροβολισμοί σε λύκειο στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, αναφορές για τουλάχιστον 16 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο
Οι επτά εκ των τραυματιών είναι μαθητές - Πρώην μαθητής του σχολείου ο ένοπλος δράστης, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής
Πληροφορίες που μεταδίδονται από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο ένοπλος παρέμεινε εντός του σχολικού κτιρίου, ενώ φέρεται να κράτησε ορισμένους μαθητές ως ομήρους. Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ κλήθηκαν και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι εκτός του κτιρίου, όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί...
🚨🇹🇷 Türkiyənin #Şanlıurfa əyalətinin Siverek rayonunda məktəbə silahlı hücum olub— APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) April 14, 2026
Belə ki, silahlı şəxs tüfənglə yeddi nəfəri yaralayıb. Şəxsin bir neçə şagirdi girov götürdüyü deyilir.
Hadisədən sonra əraziyə çoxsaylı tibb işçiləri və xüsusi polis qüvvələri cəlb edilib.… pic.twitter.com/VHw8Tdnit5
Και στο ακόλουθο βίντεο, διασώστες μεταφέρουν τραυματία για την παροχή των πρώτων βοηθειών...
ŞANLIURFA'DAKİ LİSEDE SİLAHLI SALDIRI: YARALILAR VAR— NTV (@ntv) April 14, 2026
Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες είναι μαθητές.
SON DAKİKA | Okula saldıran şahısın intihar ettiği aktarılıyor. (Sabah)#şanlıurfa siverek pic.twitter.com/TnLPs9JMWp— OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) April 14, 2026
Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε για το συμβάν: «Έχουμε 16 τραυματίες. Δύο καθηγητές και δύο μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης, αφού οι γιατροί αξιολόγησαν την κατάσταση της υγείας τους ως μέτρια. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίες λαμβάνουν περίθαλψη στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβερέκ. Το περιστατικό διερευνάται διεξοδικά από όλες τις πλευρές. Διαπιστώθηκε ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου. Ο δράστης, γεννημένος το 2007, αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό του, ενώ η αστυνομία προσπαθούσε να τον εξουδετερώσει μέσα στο σχολείο. Βρέθηκε νεκρός. Το σχολείο έχει εκκενωθεί. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβερέκ και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη διεξοδική διερεύνηση όλων των πτυχών αυτού του τραγικού συμβάντος».
Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι ορισμένοι από τους τραυματίες μαθητές πήδηξαν από τα παράθυρα για να ξεφύγουν από την ένοπλη επίθεση, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου έχουν απομακρυνθεί. Οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού έλαβαν πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος.
BREAKING: Nearly 20 people injured in shooting at high school in Sanliurfa, Turkey, official says. pic.twitter.com/vBodD6qhPJ— AZ Intel (@AZ_Intel_) April 14, 2026
Şanlıurfa’nın #Siverek ilçesinde bir öğrenci pompalı tüfek ile Ahmet Koyuncu Endüstri Meslek lisesini basarak, rastgele ateş etti.— Amida Haber (@AmidaHaber) April 14, 2026
Saldırıda öğretmen ve öğrencilerin aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. https://t.co/R2aHyYdxFi pic.twitter.com/djB5snFa46
Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως: «Ήταν ένα αγόρι περίπου 17-18 ετών. Μόλις μπήκε από την μπροστινή πόρτα, άρχισε να πυροβολεί με το μακρύκαννο όπλο που κουβαλούσε. Πρώτα πυροβόλησε αριστερά και δεξιά, μετά μέσα στο σχολείο. Στη συνέχεια έτρεξε μέσα στο σχολείο. Μέσα, πυροβόλησε απευθείας όποιον συναντούσε. Τότε οι μαθητές ούρλιαξαν και όλοι έτρεξαν να ξεφύγουν».
