Πυροβολισμοί σε λύκειο στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, αναφορές για τουλάχιστον 16 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο
Πυροβολισμοί σε λύκειο στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, αναφορές για τουλάχιστον 16 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο

Οι επτά εκ των τραυματιών είναι μαθητές -  Πρώην μαθητής του σχολείου ο ένοπλος δράστης, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής

Πυροβολισμοί σε λύκειο στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, αναφορές για τουλάχιστον 16 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο
Συναγερμός σήμανε το πρωί στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, όταν ένοπλος φέρεται να εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο στο Σιβέρεκ και άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 άτομα, μεταξύ των οποίων μαθητές, ενώ αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.

Πληροφορίες που μεταδίδονται από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο ένοπλος παρέμεινε εντός του σχολικού κτιρίου, ενώ φέρεται να κράτησε ορισμένους μαθητές ως ομήρους. Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ κλήθηκαν και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι εκτός του κτιρίου, όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί...



Και στο ακόλουθο βίντεο, διασώστες μεταφέρουν τραυματία για την παροχή των πρώτων βοηθειών...


Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες είναι μαθητές. 

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε για το συμβάν: «Έχουμε 16 τραυματίες. Δύο καθηγητές και δύο μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης, αφού οι γιατροί αξιολόγησαν την κατάσταση της υγείας τους ως μέτρια. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίες λαμβάνουν περίθαλψη στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβερέκ. Το περιστατικό διερευνάται διεξοδικά από όλες τις πλευρές. Διαπιστώθηκε ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου. Ο δράστης, γεννημένος το 2007, αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό του, ενώ η αστυνομία προσπαθούσε να τον εξουδετερώσει μέσα στο σχολείο. Βρέθηκε νεκρός. Το σχολείο έχει εκκενωθεί. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβερέκ και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη διεξοδική διερεύνηση όλων των πτυχών αυτού του τραγικού συμβάντος».


Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι ορισμένοι από τους τραυματίες μαθητές πήδηξαν από τα παράθυρα για να ξεφύγουν από την ένοπλη επίθεση, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου έχουν απομακρυνθεί. Οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού έλαβαν πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος.



Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως: «Ήταν ένα αγόρι περίπου 17-18 ετών. Μόλις μπήκε από την μπροστινή πόρτα, άρχισε να πυροβολεί με το μακρύκαννο όπλο που κουβαλούσε. Πρώτα πυροβόλησε αριστερά και δεξιά, μετά μέσα στο σχολείο. Στη συνέχεια έτρεξε μέσα στο σχολείο. Μέσα, πυροβόλησε απευθείας όποιον συναντούσε. Τότε οι μαθητές ούρλιαξαν και όλοι έτρεξαν να ξεφύγουν».
11 ΣΧΟΛΙΑ

Δείτε Επίσης