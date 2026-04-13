Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Γέμισαν από κόσμο οι δρόμοι της Κορυτσάς για την Ανάσταση, το εντυπωσιακό βίντεο από drone
Εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν έξω από τον μητροπολιτικό ναό της Κορυτσάς
Με κατάνυξη και συγκίνηση υποδέχθηκαν οι Ορθόδοξοι την Ανάσταση του Κυρίου και στην Κορυτσά της Αλβανίας.
Εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν με αναμμένες λαμπάδες έξω από τον μητροπολιτικό ναό της πόλης για να ακούσουν το χαρμόσυνο μήνυμα.
Βίντεο από drone αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο τον αριθμό των πιστών που βρέθηκαν έξω από την εκκλησία για να ακούσουν το Χριστός Ανέστη από τον Μητροπολίτη Κορυτσάς, Αναστάσιο.
Δείτε το βίντεο
Χριστός Ανέστη από την Κορυτσά Πάσχα 2026! Krishti u Ngjall nga Korça Pashkë 2026! pic.twitter.com/IbGkyJJVzU— Πελασγός Κορυτσάς/Pelasgos Koritsas (@PelasgosK) April 12, 2026
